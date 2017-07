Sanofi: vendite stabili a 8,8 mld nel secondo trimestre 2016

Il Gruppo Sanofi ha presentato oggi i risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno e quelli aggregati relativi ai primi sei mesi.

Relativamente al secondo trimestre 2016, Sanofi ha registrato una performance in linea con le aspettative.

Le vendite nette del Gruppo si sono attestate a 8,8 miliardi di euro, trainate da Sanofi Genzyme (+20%) e Sanofi Pasteur (+6,3%).

Il CEO di Sanofi Olivier Brandicourt ha dichiarato in proposito: “I risultati finanziari del secondo trimestre sono in linea con le aspettative e riflettono le previsioni sfavorevoli. Sanofi Genzyme è cresciuta del 20% e Sanofi Pasteur ha registrato una buona performance nonostante una lenta partenza di Dengvaxia".

"I fatti recenti su cui porre attenzione includono la prima firma dell’accordo per lo scambio dell’asset CHC, l’approvazione di Praluent in diversi Paesi e i risultati positivi dello studio di fase III CHRONOS per dupilumab", ha proseguito Olivier Brandicourt. "Tenendo conto dei risultati del primo semestre, confermiamo la previsione di un utile netto di business per azione a tasso di cambio costante complessivamente stabile per il 2016”.

Il Gruppo Sanofi ha inoltre diffuso questa infografica per sintetizzare i propri risultati: