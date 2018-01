Schizofrenia: guarire dalla schizofrenia è possibile. Ecco come

Schizofrenia: i primi sintomi della schizofrenia. Come riconoscerla

I disturbi dovuti alla malattia mentale della schizofrenia possono insorgere già in età infantile con un esordio piuttosto acuto. La malattia che attacca la psiche umana può anche condurre alla mortalità del soggetto che ne soffre o modificare per sempre la qualità vita del soggetto sofferente. In molte persone colpite da questa patologia della mente, la riduzione della qualità di vita e del funzionamento psicosociale, infatti, si associa alla persistenza di sintomi quali mancanza di interessi e di piacere, tristezza e scarsa autostima.

Sintomi della schizofrenia: come si manifesta la malattia della mente. I disturbi mentali



In passato, si riteneva che la guarigione dalla malattia fosse impossibile. Oggi non è più così. Come dimostrato dai risultati del recente studio multicentrico del Network Italiano per la Ricerca sulle Psicosi, coordinato da Mario Maj del Primo Policlinico Universitario di Napoli, il problema dei pazienti schizofrenici è la presenza di deficit neurocognitivi.

Schizofrenia e disturbi della mente. Gli interventi per guarire dalla schizofrenia. La cura

Interventi psico-educativi familiari e di social skills training, psicoterapia cognitivo-comportamentale e cognitive remediation Sono questi, secondo gli esperti del Congresso nazionale della Societa' Italiana di Psichiatria Sociale tenutosi a Napoli, i quattro punti chiave per affrontare i disturbi di chi soffre di schizofrenia. La psicoterapia cognitivo-comportamentale, infatti, ridurrebbe l’intensità dei sintomi psicotici se accompagnata all’uso dei farmaci prescritti dallo specialista. L’intervento psicoeducativo familiare, invece, è un tipo di terapia utile a ridurre il numero e la durata dei ricoveri. Ed ancora, l’intervento di social skills training può aiutare socialmente il paziente grazie all’identificazione e alla risoluzione dei problemi della vita quotidiana. In ultimo, la cognitive remediation, o terapia di rimedio cognitivo, per migliorare i processi cognitivi.