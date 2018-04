Settimana delle vaccinazioni, I vaccini? Rispondono pediatri e neonatologi

Settimana delle vaccinazioni: cosa sono i vaccini e perché è importante vaccinarsi. Gli esperti rispondono



Il tema dei vaccini e delle vaccinazioni è un argomento che spaventa i genitori. Per dare risposta ai tanti dubbi che assalgono le famiglie, la Società Italiana di Pediatria e la Società Italiana di Neonatologia hanno organizzato un filo diretto telefonico dedicato alle mamme e ai papà. L’iniziativa è stata concepita in occasione della Settimana Europea delle Vaccinazioni che è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si terrà dal 23 al 29 aprile. L’obiettivo è quello di abbattere la disinformazione che alleggia in tema di vaccini per spiegare, ancora una volta, cosa sono questi importanti strumenti di prevenzione e perché è necessario vaccinarsi.

Vaccini e vaccinazioni, settimana europea delle vaccinazioni. Focus e filo diretto con pediatri e neonatologi



Dal 23 al 29 aprile i medici saranno a disposizione di mamma e papà per un consulto telefonico. Durante la settimana, inoltre, il sito web e la pagina Facebook della Sip saranno dedicati al tema delle vaccinazioni. I genitori potranno contattare telefonicamente gli esperti il giorno 24 aprile dalle ore 10 alle ore 12 Lina Bollani, Neonatologa Sin (tel. 0382502884) e dalle ore 12 alle ore 14 Elena Bozzola, Segretario Nazionale Sip (tel. 3394753382).

Informazione sui vaccini per la settimana delle vaccinazioni. Vaccinarsi in gravidanza



Gli esperti risponderanno anche ad eventuali dubbi sulle vaccinazioni pediatriche ma non bisogna dimenticare che la sicurezza del neonato dipende anche dall’immunizzazione della mamma. Come sottolinea il Presidente della Sin Mauro Stronati, la percentuale di donne italiane che si vaccinano in vista di una gravidanza è ancora troppo bassa perché la maggior parte ha paura di eventuali danni al feto e sottovaluta il fatto che le infezioni contratte in gravidanza arrecano danno non soltanto alla mamma, ma anche al neonato.