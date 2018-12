Shampoo e profumi pericolosi: i prodotti chimici causano la pubertà precoce

SHAMPOO E PROFUMI PERICOLOSI PER LE ADOLESCENTI: I PRODOTTI CHIMICI PRESENTI INDUCONO LA PUBERTÀ PRECOCE

Le ragazze che sono esposte prima della nascita a sostanze chimiche comunemente presenti in dentifricio, trucco, sapone e altri prodotti per la cura personale potrebbero raggiungere la pubertà prima delle loro coetanee che non sono stati esposte a queste sostanze chimiche nel grembo materno,

I prodotti chimici in shampoo e profumi e in altri prodotti per la cura della persona e possono causare la pubertà precoce nelle ragazze, lo rivelo uno studio pubblicato sulla rivista Human Reproduction che ha esaminato i livelli chimici di ftalati, parabeni e fenoli presenti in questi prodotti

Alcuni ftalati sono utilizzati in alcuni prodotti profumati come profumi, deodoranti, saponi, shampoo, smalti per unghie e cosmetici. I parabeni sono spesso usati come conservanti nei cosmetici e in altri prodotti per la cura della persona e i fenoli possono essere utilizzati in sapone, dentifricio, rossetti, lacche per capelli, shampoo e lozioni per la pelle.

Le sostanze chimiche contenute in alcuni prodotti per la cura della persona come shampoo, profumi, deodoranti e saponi potrebbero indurre le ragazze ad iniziare presto la pubertà.

I ricercatori hanno osservato 179 ragazze e 159 ragazzi in California nati da madri in gravidanza tra il 1999 e il 2000.

Il team ha studiato i livelli di sostanze chimiche nelle madri durante la gravidanza e nei bambini a nove anni.

Hanno poi rintracciato l'inizio della pubertà e l'esposizione a determinate sostanze chimiche collegandole all'inizio della pubertà nelle ragazze. Tuttavia non è stato riscontrato alcun collegamento evidente tra l'esposizione chimica e i giovani di sesso maschile.

La ricercatrice principale, la dottoressa Kim Harley, professore associato in sanità pubblica presso l'Università della California, ha dichiarato di aver trovato due sostanze chimiche particolarmente significative.

"Le madri che avevano livelli più alti di due sostanze chimiche nei loro corpi durante la gravidanza - il dietilftalato, che è usato nella fragranza, e il triclosan, che è un agente antibatterico in alcuni saponi e dentifricio – hanno avuto figlie che sono entrate nella pubertà prima", ha dichiarato.

"Abbiamo anche scoperto che le ragazze con livelli più alti di parabeni nei loro corpi all'età di nove anni sono entrate nella pubertà prima", ha aggiunto.

La dott.ssa Harley ha detto che lo studio può aiutare a spiegare perché l'età in cui la pubertà inizia nelle ragazze è stata anticipata negli ultimi decenni, con effetti collaterali dannosi.