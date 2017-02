Siamo attratti da volti più 'sani', anche se solo in apparenza

Studio sulla salute, Foto Yong Zhi Foo

Siamo attratti da persone che sembrano più sane, con volti rosei e colorati. Volti che sono il 'ritratto della salute'. Ma è solo apparenza. Lo rivela, in queste ore di San Valentino, uno studio pubblicato su 'Behavioral Ecology': nel caso dei maschi caucasici, i volti giudicati più attraenti sono quelli con una pelle rosata o dorata. Ma la colorazione in questione non è per forza segno effettivo di buona salute.

Siamo attratti da carotenoidi, pigmenti vegetali rossi e gialli, presenti nella frutta e verdura sulle nostre tavole. Elementi che se assunti in abbondanza, regalano colore al viso. In passato alcune ricerche avevano dimostrato che in diverse specie - uccelli, pesci e rettili - le femmine sono più attratte dai maschi colorati. Secondo i ricercatori che questo accade perché la colorazione sarebbe un segnale di salute. Infatti i carotenoidi agiscono come antiossidanti.La logica finale è quella della riproduzioneche porta a virare su candidati che ci sembrano più in salute e in grado di dar vita a una prole sana. I ricercatori australiano hanno studiato e se ci fosse qualche correlazione anche nell'uomo tra i 'segnali di salute' dei carotenoidi, il fascino e la salute effettiva.



Nella ricerca sono stati coinvolti 43 uomini caucasici eterosessuali con un'età media di 21 anni, e un gruppo placebo di altri 20 giovani maschi. Tutti i partecipanti allo studio sono stati fotografati prima, durante e dopo lo studio, per documentare i cambiamenti nel colore della loro pelle. Sono stati fatti test su livelli di stress ossidativo, funzione immunitaria e qualità dello sperma. Ai giovani è stata somministrata per 12 settimane una 'cura' a base di integratori di beta-carotene o di 'pillole fasulle' (per il gruppo placebo). A quel punto sono state ripetute le foto e i test. Sessantasei donne bianche eterosessuali con un'età media di 33 anni dovevano valutare il fascino dei volti pre e post-integratori per ogni partecipante, osservando le immagini al computer.



Il risultato della ricerca è che gli integratori di beta-carotene hanno aumentato il colore dorato e il rossore dei visi maschili, ma non la luminosità. Dopo il trattamento i giovani avevano il ​​50% di probabilità in più di essere scelti dalle 'giurate' e giudicati attraenti e più sani rispetto alle foto pre-integratore o al gruppo placebo. I supplementi hanno aumentato il fascino dei candidati, ma non la loro salute, secondo quanto sottolineano i ricercatori. Va detto che lo studio ha focalizzato l'attenzione sui maschi. La domanda è: l''effetto colore' funziona anche nelle donne?



Secondo Yong Zhi Foo dell'University of Western Australia "il nostro studio è uno dei primi a dimostrare che i carotenoidi possono influenzare l'appeal anche negli esseri umani. Insomma, come hanno mostrato i risultati di precedenti studi, ciò che mangiamo può influenzare il modo in cui appariamo".