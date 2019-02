Sigaretta elettronica: iQOS Philip Morris dannose come quelle normali

Sigaretta elettronica: uno studio ha confermato che la ecig IQOS di Philip Morris è dannosa per la salute esattamente come la sigaretta tradizionale

Un nuovo studio lancia l’allarme sulla pericolosità delle sigarette elettroniche, considerate da molti un’alternativa meno dannosa rispetto a quelle tradizionali. La ricerca pubblicata sulla rivista ERJ Open Research ha analizzato i rischi portati dalle IQOS, ovvero le sigarette elettroniche realizzare da Philip Morris che in realtà sono una via di mezzo tra il fumo digitale e quello tradizionale.

Sigaretta elettronica: lo studio comparativo sugli effetti negativi della sigaretta tradizionale, sigarette elettroniche e IQOS - Danni del fumo

Per questo la loro analisi i ricercatori hanno esposto cellule umane delle vie aeree di tipo epiteliali e muscolari lisce a varie concentrazioni di fumo di sigaretta per 72 ore consecutive. Il campione è stato anche sottoposto anche al vapore della sigaretta elettronica e a quello dell’IQOS. I dati confermano che le sigarette elettroniche fanno danni maggiori a concentrazioni più elevate tra il 5 e il 10% mentre quelle delle sigarette tradizionali ed IQOS ottengono lo stesso effetto a concentrazioni meno elevate (1,5-5%).

Sigaretta elettronica: il monito dei ricercatori sui danni del fumo

I ricercatori che hanno effettuato lo studio come rimarcano il fatto che tutti i prodotti tostati "sono tossici per le cellule dei nostri polmoni e che questi nuovi dispositivi che riscaldano il tabacco sono dannosi quanto il fumo delle sigarette tradizionali”.

Sigaretta elettronica, IQOS: come funziona la sigaretta elettronica di Philip Morris

Le IQOS di Phil Morris si basano su una tecnologia che non prevede la combustione del tabacco ma solo il riscaldamento. Questo sistema produce quindi una sorta di aerosol che contiene nicotina ma che come ha dimostrato questa ricerca è comunque dannoso per la salute.