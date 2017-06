Sindrome intestino irritabile – IBS: la causa starebbe nel sistema immunitario

IBS – Sindrome dell’intestino irritabile: nel sistema immunitario la cuasa della colite



Sindrome dell'intestino irritabile o IBS (dall'inglese Irritable Bowel Syndrome): gli esperti rivelano le cause.

La causa della Sindrome dell’intestino irritabile, che colpisce il 10% della popolazione del mondo e che comporta dolori addominali e crampi, diarrea, costipazione e urgente necessità di andare alla toilette potrebbe essere collegato al sistema immunitario. Lo rivelano i ricercatori dell'Università di Adelaide in Australia i quali hanno scoperto come i sistemi immunitari bassi potrebbero essere associati alla sindrome dell’intestino irritabile.

Sindrome dell'intestino irritabile o IBS : la causa nel sistema immunitario, lo studio

I ricercatori hanno esaminato un campione di pazienti con diversi tipi di sindrome dell'intestino irritabile. Hanno seguito i loro progressi per un anno, prelevando sangue dai pazienti nel momento dei sintomi e quando questi non erano presenti. I risultati hanno così mostrato come i pazienti i pazienti con IBS-D diarrea-predominante avevano affaticato le Cellule T.

La scoperta è stata fatta da un team guidato dal dottor Patrick Hughes, Senior lecturer presso la Medical School di Adelaide, Università di Adelaide, e membro del team Nutrition and Metabolism, South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI).

"Per la prima volta, abbiamo scoperto che nei pazienti con sindrome irritabile dell'intestino associato a diarrea le loro cellule T sembrano essere andate giù” ha detto il dottor Hughes, che continua "Questa è una scoperta importante, soprattutto perché aiuta a distinguere ulteriormente i diversi tipi di sindrome dell'intestino irritabile"