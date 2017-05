Salute, Smart Life: il nuovo manuale per prendersi cura di sé

Mercoledì 17 Maggio, ore 18:30 presso La Feltrinelli di Piazza del Duomo a Milano, la giornalista Vera Paggi presenta il suo nuovo libro “Smart Life. Vita, cura di sé, cibo per vivere a lungo e più sani”, edito da Skira editore. Interverrà anche il Dott. Matteo Lazzeroni della Divisione di Prevenzione e Genetica Oncologica IEO.

Smart Life è un manuale per prendersi cura di sé

Per vivere meglio e più a lungo dobbiamo cambiare i nostri stili di vita. La ricerca conferma che chi si prende cura di sé è più longevo e in salute. Come e da dove cominciare? Non c’è un unico punto di partenza, ma un insieme di atteggiamenti e pratiche che possiamo adottare per ridurre al massimo i fattori di rischio per la nostra salute, facendoci del bene.

Agile nella consultazione, redatto a partire dalle più autorevoli fonti in materia, è allo stesso tempo dieta, cura del corpo ed estetica; prevenzione delle malattie e dell’inquinamento negli ambienti domestici; consigli pratici sullo stile alimentare, sull’attività fisica, indicazioni sugli esami diagnostici per limitare i fattori di rischio: una guida indispensabile al benessere di tutta la famiglia.

Smart Life: fa bene a te ed agli altri

Su ogni copia venduta di Smart Life 1 euro sarà devoluto alla Fondazione IEO

Smart Life: i temi trattati

I temi trattati all'interno del manuale Smart Life sono: Cibo & Cibi; Vivere Smart, che si articola in Istruzioni per l’uso, Cucinare, Muoversi, L’intestino (in)felice, Cura di sé, Casa dolce casa; Prevenzione.

Smart Life: chi è Vera Paggi l'autrice del manuale

Vera Paggi, giornalista RAI, si è occupata di alimentazione, salute e sicurezza presso “L’Unità”. Per “Altroconsumo” ha seguito inchieste e test comparativi. Ha collato con il “Corriere della Sera” e “La Repubblica”. Per Rainews24 ha ideato e curato una rubrica settimanale di informazione ai consumatori.

Smart Life: scheda tecnica