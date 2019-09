South China Beauty Expo inaugura una nuova era per l'industria della bellezza nella Greater Bay Area

I tre principali organizzatori di eventi fieristici dedicati al beauty - BolognaFiere, Informa Markets e Shanghai Baiwen Exhibition Co Ltd - hanno annunciato la prossima edizione di South China Beauty Expo, nel Centro Congressi ed Esposizioni di Shenzhen, dal 30 luglio al 1 agosto 2020. Questo evento inaugura una nuova fase di sviluppo per il settore nella Greater Bay Area e risponde alle esigenze di nuove generazioni di consumatori, dei nuovi canali di vendita e delle imprese manifatturiere dell'area.

La fiera riunirà oltre 800 espositori dei comparti cosmetica, bellezza professionale e supply chain. La manifestazione offre una nuova piattaforma per il networking e gli scambi commerciali, arricchendo l'offerta commerciale con forum, opportunità di incontri B2B, analisi delle tendenze internazionali e molte altre iniziative speciali. Sono attesi oltre 20.000 visitatori professionali.

David Bondi, Senior Vice-President di Informa Markets, ha dichiarato: "Informa Markets ha una forte presenza nel settore degli eventi beauty e ospita più di quattordici fiere B2B ogni anno nel mercato asiatico. Grazie al nostro bagalio di esperienza, South China Beauty Expo sarà una piattaforma professionale efficace per condividere tecnologie, idee e prodotti innovativi, oltre a creare nuove opportunità commerciali".

"Il Gruppo BolognaFiere è onorato di collaborare con Informa Markets e Shanghai Baiwen Exhibition Co Ltd nell'organizzazione di South China Beauty Expo 2020", ha affermato Gianpiero Calzolari, Presidente del Gruppo BolognaFiere. “Tra i principali organizzatori fieristici al mondo, il Gruppo BolognaFiere gestisce sedi espositive, organizza eventi, mostre e congressi in Italia e nel mondo e opera nei settori della costruzione di stand e dei servizi espositivi. Il Gruppo BolognaFiere ha aperto una filiale in Cina - BolognaFiere China - per gestire eventi di livello mondiale in Asia. Gran parte delle entrate del Gruppo provengono dal settore della bellezza, grazie al costante sviluppo della piattaforma Cosmoprof Worldwide Bologna. Grazie a queste attività, abbiamo sviluppato un notevole know-how e importanti conoscenze delle tendenze del settore, che sarà positivo e vantaggioso per South China Beauty Expo.”

A Shenzhen per dare nuova energia al settore della bellezza della Greater Bay Area La Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, la Regione Amministrativa Speciale di Macao, Guangzhou e Shenzhen sono le quattro città centrali che fungono da motore centrale dello sviluppo regionale della Greater Bay Area del Guangdong-Hong Kong-Macao, una delle regioni economiche più importanti della Cina, strategicamente importante per lo sviluppo complessivo del paese. Con la crescente urbanizzazione, si prevede che il PIL della Greater Bay Area raggiungerà i 4 miliardi di dollari entro il 2030, equivalente alla quinta economia più grande del mondo in termini di PIL. Come città principale della Greater Bay Area, Shenzhen è di grande importanza per lo sviluppo economico della regione del delta del fiume Pan-Pearl e dell'entroterra. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio di Shenzhen, la produzione industriale nell'area nel 2018 è stata di 24.222 miliardi di RMB; la città è stata la più importante nella Greater Bay Area.

Come importante base di ricerca e sviluppo high-tech e manifatturiera, nonché influente capitale della creatività, l'industria della bellezza di Shenzhen offre nuove opportunità di sviluppo. In conseguenza della crescita di nuovi gruppi di consumatori, la direzione generale dello sviluppo futuro dell'industria sarà senza dubbio la personalizzazione, unita a innovazione e tecnologia. Da Shenzhen, South China Beauty Expo promuoverà con forza questa evoluzione.

Sang Jingmin, Presidente di China Beauty Expo e Presidente della Convention and Exhibition Industries Association di Shanghai, ha espresso grande fiducia. "Questa è una mossa strategica importante per China Beauty Expo. La collaborazione ufficiale degli organizzatori delle tre principali fiere beauty del mondo, ovvero la nostra partnership con Cosmoprof Bologna e Cosmoprof Asia nell'organizzazione di South China Beauty Expo a Shenzhen, è davvero un'alleanza potente e rappresenta la nascita di una piattaforma internazionale di alta qualità nella Greater Bay Area.”

South China Beauty Expo è organizzato da Informa Markets - leader al mondo nei servizi B2B, BolognaFiere

- organizzatore di Cosmoprof Worldwide, l'evento dell'industria della bellezza più importante del mondo, e Shanghai Baiwen Exhibition Co Ltd - organizzatore di fiere internazionali e conferenze per l'intera catena industriale beauty in Cina.

La fiera è inoltre supportata da Cosmoprof Asia, la prestigiosa fiera internazionale della regione Asia Pacifico, e da China Beauty Expo, evento riconosciuto a livello internazionale. Questa potente alleanza non solo unisce le vaste risorse dell'intera industria cosmetica, ma porta ad un'integrazione innovativa tra più settori ed alla condivisione di opportunità commerciali a livello globale.



Concentrandosi su moda, tecnologia, design e nuove tendenze, South China Beauty Expo mette in evidenza temi caldi come l'emergere della generazione Z, i nuovi canali di vendita, gli aggiornamenti dei consumi, l'e-beauty, le nuove start-up in ambito cosmetico. La fiera aiuterà i partecipanti a esplorare le opportunità di mercato e a promuovere innovazione e qualità.