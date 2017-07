Spermatozoi, crolla il numero tra gli uomini occidentali. Fertilità a rischio

Crolla il numero di spermatozoi negli uomini occidentali

Crollano i numeri dei conteggi spermatici negli uomini occidentali provenienti da America, Europa, Australia e Nuova Zelanda: gli spermatozoi sono diminuiti di oltre il 50% in meno di 40 anni. È questo quanto rivela lo studio condotto presso la Hebrew University-Hadassah Braun School of Public Health and Community Medicine a Gerusalemme e pubblicato pubblicata dalla rivista Human Reproduction Update.

"Questo studio rappresenta un campanello d’allarme per i ricercatori e le autorità sanitarie di tutto il mondo per indagare le cause della forte contrazione continua del conteggio degli spermatozoi", ha detto Hagai Levine, che ha co-condotto il lavoro.

Gli spermatozoi degli occidentali si sono dimezzati in 40 anni: la causa

La ricerca sul numero di spermatozoi non ha esaminato i motivi del loro crollo della fertilità maschile, ma i ricercatori hanno dichiarato che il crollo dei conteggi spermatici sono stati precedentemente correlati a vari fattori quali l'esposizione a determinati prodotti chimici e pesticidi, il fumo, lo stress e l'obesità.

Il crollo del numero degli spermatozoi ci suggerisce come l’impatto della vita moderna potrebbe influire sulla salute maschile e agire come una spia per problemi sanitari più gravi

Spermatozoi umani in crollo: lo studio

Lavorando con un team di ricercatori negli Stati Uniti, in Brasile, in Danimarca, in Israele e in Spagna, Levine ha proiettato e riunito i risultati di 185 studi sugli spermatozoi dal 1973 al 2011 e ha poi condotto una cosiddetta analisi di meta-regressione.

I risultati hanno mostrato una riduzione del 52,4% della concentrazione di spermatozoi e un calo del totale degli spermatozoi del 59,3% tra gli uomini del Nord America, dell'Europa, dell'Australia e della Nuova Zelanda.

Il primo misura la concentrazione di sperma nell'eiaculazione di un uomo, mentre la seconda è la concentrazione di sperma moltiplicata per volume. Al contrario, nessuna diminuzione significativa è stata osservata in Sud America, Asia e Africa. Le ricerche hanno tuttavia rilevato che in queste regioni sono stati condotti molto meno studi.