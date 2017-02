Sport, dieta e niente fumo per una vita felice dopo i 50 anni



Una persona con più di 50 anni di età su tre è completamente sedentaria, nove su dieci over 50 non riescono a seguire una corretta alimentazione, e quasi la metà non ritiene soddisfacente il proprio stato di salute. E' da questi dati dell'Istituto superiore di sanità che A.S.C. Vitattiva e Abbott hanno presentato - nella sede del Coni al Palazzo delle Federazioni sportive nazionali - la campagna 'Vivi con vigore' per aiutare gli over 50 a vivere più in salute, in occasione del convegno 'Sport,alimentazione, vitalità a misura di senior', patrocinato da Regione Lazio, dallo stesso Coni e Italia Longeva.



Sport, dieta e niente fumo. Lo stile di vita dopo i 50 anni



Le regole base per gli over 50 anni? Uno stile di vita che dia felicità: e perché sia corretto alcune regole non sono escluse; dunque niente fumo, frutta e verdura, 30 minuti di attività fisica al giorno, controllo della pressione, della glicemia e del colesterolo. Bisogna anche tenere d'occhio l'indice di massa corporea.



Sport, dieta e niente fumo per una vita felice dopo i 50 anni. La ricerca



Dopo i 50 anni l'attività motoria deve seguire alcune regole. Quali? Attenzione alla capacità aerobica, al tono muscolare, alla mobilità articolare e alla postura, all'equilibrio e alla coordinazione dinamica generale, alle capacità attentive e mnemoniche.Fare sport (meglio al mattino).



DIETA, NIENTE FUMO E SPORT: ECCO LE REGOLE PER GLI OVER 50 PER UNA VITA SANA E FELICE



Vitattiva e Abbott hanno presentato oggi - nella sede del Coni al Palazzo delle Federazioni sportive nazionali - la campagna 'Vivi con vigore' per aiutare gli over 50 a vivere più in salute, in occasione del convegno 'Sport,alimentazione, vitalità a misura di senior', patrocinato da Regione Lazio, dallo stesso Coni e Italia Longeva. Le regole base? Uno stile di vita che dia felicità: e perché sia corretto alcune regole non sono escluse; tra queste niente fumo, frutta e verdura, 30 minuti di attività fisica al giorno, controllo della pressione, della glicemia e del colesterolo, e anche tenere d'occhio l'indice di massa corporea. E dopo i 50 anni l'attività motoria dovrebbe avere alcune caratteristiche principali; tra queste l'attenzione alla capacità aerobica, al tono muscolare, alla mobilità articolare e alla postura, all'equilibrio e alla coordinazione dinamica generale, alle capacità attentive e mnemoniche. Il momento migliore per fare un pò di sport potrebbe esser al mattino, viene consigliato, ma quel che conta è riuscire a fare attività. E per farlo, è concesso - almeno in questo caso - un pò di 'sanò egoismo.



DIETA, NIENTE FUMO E SPORT: ECCO LE REGOLE PER GLI OVER 50 PER UNA VITA SANA E FELICE. PARLANO I RICERCATORI



«Adottare scelte di vita salutari e attive - spiega Stefano Zangara, direttore risorse umane Abbott - può aiutare le persone over 50 ad esprimere il proprio potenziale e vivere una vita più sana e più felice, limitando al contempo le conseguenze cliniche, sociali ed economiche». «L'efficacia della combinazione sinergica tra nutrizione, attività fisica e socializzazione resta valida a tutte le età - sottolinea Alfonso Rossi, presidente A.S.C. Vitattiva - il segreto per restare in forma sta nel mantenere sempre in movimento mente e corpo con attività studiate e personalizzate. Non è mai troppo tardi per correggere il proprio stile di vita».



Sport, dieta e niente fumo per una vita felice dopo i 50 anni. La fascia 50-70 anni



In Italia le persone tra i 50 e i 70 anni stanno diventando la fascia di età più in crescita e rappresentano oltre un quarto della popolazione. Seguire alcune regole per vivere una vita sana e prevenire alcune patologie tipiche della terza età è possibile come spiega la ricerca di A.S.C. Vitattiva (campione di 1.500 persone): il 63% svolge regolarmente un'attività fisica, l'80% segue un'alimentazione il più possibile sana e bilanciata, il 68% e partecipa alle diverse attività, il 75% dice di affrontare la vita quotidiana con più energia.