Stampante 3D, orecchio ricostruito per 5 bambini con cellule stampate in 3D

Stampante 3D, orecchio ricostruito a 5 bambini

Orecchio ricostruito per 5 bambini con stampante 3D/ Lo studio

Grazie alla combinazione di stampa 3D e a cellule coltivate in laboratorio, un gruppo di ricercatori cinesi ha creato per la prima volta delle orecchie nuove per 5 bambini nati con un difetto chiamato microtia, che influisce sulla forma e sulla funzione dell'orecchio. Lo studio e' stato pubblicato sulla rivista EBioMedicine.

Orecchio ricostruito per 5 bambini con stampante 3D/ Come funziona

La microtia e' una condizione in cui un bambino nasce con anomalie strutturali o addirittura la completa assenza dell'orecchio, che puo' provocare danni all'udito. I ricercatori del Tissue Engineering Research Key Laboratory e dell'Universita' Jiao Tong a Shanghai hanno prelevato le cellule cartilaginee, chiamate condrociti, dalle orecchie dei bambini con microtia e le hanno utilizzate per far crescere della nuova cartilagine a forma di orecchio.

Orecchio ricostruito per 5 bambini con stampante 3D/ Così funziona la stampa 3D

La nuova cartilagine e' stata creata su modelli 3D delle orecchie sane dei bambini. E sono state impiantate sui piccoli pazienti. "Siamo stati in grado di progettare, realizzare e rigenerare correttamente l'esterno delle orecchie in modo specifico per il paziente", hanno detto i ricercatori che hanno seguito ogni bambino per 2 anni e mezzo. "Tuttavia, sono necessari ulteriori sforzi per tradurre questo prototipo in pratiche cliniche di routine", hanno sottolineato. "Sara' essenziale un follow-up a lungo termine (fino a 5 anni)", hanno aggiunto.