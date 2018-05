Strapparsi le pellicine vicino l'unghia è pericoloso: 28enne rischia di morire

Strappa una pellicina dell’unghia del dito e rischia di morire per una grave infezione

Si strappa una pellicina dal dito e rischia di morire. Questo è quello che è accaduto a un giovane papà, Luke Hanoman, un 28enne originario di Birkdale, che vive a Southport.

L’uomo aveva il vizio, come tantissime persone, di mangiarsi le pellicine vicino all’unghia; un gesto fatto per stress o nervoso, che però non fa certamente pensare a nulla di pericoloso per la propria vita. E invece ciò che è successo a Luke ha dimostrato esattamente l’opposto.

Mordicchia una pellicina vicino all’unghia e rischia la vita: ecco il caso choc

Il giovane papà di due bambini aveva strappato una pellicina vicino l’unghia e dopo poco la zona circostante lo strappo ha iniziato ad arrossarsi e a gonfiarsi. Inizialmente Luke non ha prestato molto attenzione alla cosa, ma con il passare dei giorni l’area è diventata sempre più rossa e gonfia e sono iniziati a comparire alcuni sintomi influenzali, come febbre, brividi e astenia generalizzata.

Si strappa una pellicina vicino l'unghia: padre 28enne rischia di morire: la corsa all'ospedale

A quel punto il 28enne ha deciso di andare in ospedale dove subito è stato ricoverato con urgenza. Difatti secondo i medici aveva una sepsi in atto e se fosse arrivato dopo qualche giorno probabilmente l’esito sarebbe stato nefasto."Ricordo di essermi risvegliato in ospedale con una flebo attaccata al braccio. Il mio corpo era ricoperto di puntini rossi e la mia temperatura era molto alta, segno che c'era un'infezione in corso", ha raccontato il 28enne al Mirror.

Oggi Luke si è ripreso e sta bene, ma ha voluto raccontare la sua esperienza al fine di mettere in allerta chi, come lui, ha questa mania e raccontando come la sua guarigione sia stata un vero e proprio miracolo.

Strapparsi le pellicine vicino l'unghia è pericoloso: ecco cos'è la dermatofagia

Il fatto di mangiarsi o strapparsi le pellicine vicino l’unghia, così come rosicchiare o mangiare l’unghia stessa si denotano come comportamenti volti a denunciare uno stato di nervosismo e insicurezza generale, ma se si presentano in maniera ossessiva possono rappresentare un serio rischio per la salute.

il vizio di mordersi e strapparsi le pellicine o cuticole che circondano la lamina ungueale viene denominato, in termini medici, dermotillomania o dermatofagia.

Dermatofagia, strapparsi e mangiarsi le pellicine delle unghie: ecco le conseguenze

Tra le conseguenze di questa patologia si va dalla semplice irritazione dei tessuti periungueali a veri ascessi dolorosi richiedono l’intervento dermatologico, per non parlare del rischio di contrarre infezioni anche letali.

Al fine di curare questo vizio, e in alcuni situazioni gravi, una vera e propria malattia, oltre a ricorrere a un dermatologo per curare le conseguenze apportate, si reputa necessario rivolgersi anche a uno psico-terapeuta per eliminare dalla radice tale disturbo ossessivo.