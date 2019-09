Stress, cosa mangiare: 4 alimenti che non devono mancare nella dieta

Stress, cosa mangiare: alcuni alimenti non devono mai mancare a tavola

Alcuni alimenti non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole. Aiutano infatti non solo a mantenersi in forma, ma anche a ritrovare il benessere mentale, soprattutto in periodi particolarmente stressanti.

Stress, cosa mangiare: gli alimenti che non devono mancare nella dieta

Il tè, il latte, gli agrumi e il salmone non dovrebbero mai mancare nella dieta. Aiutano infatti a stare bene e a combattere lo stress, contrastandone le conseguenze sia a livello fisico sia mentale. Abbassano il cortisolo nel sangue, ossia l’ormone dello stress e alzano la serotonina, l’ormone del buonumore.

Stress, cosa mangiare: il tè verde e il latte aiutano a combatterlo

Il tè verde contiene alcune sostanze che hanno notevoli benefici sullo stress, favorendo il rilassamento dei muscoli. Anche il latte contribuisce a ridurre lo stress. I fosfolipidi che lo caratterizzano agiscono sull’umore in modo rapido, contribuendo a diminuire la tensione.

Stress, cosa mangiare: gli agrumi rinforzano il sistema immunitario e riducono le tensioni

Gli agrumi sono ottime fonti di vitamina C. Contengono inoltre i flavonoidi che favoriscono anche il benessere mentale, allontanando lo stress. Gli agrumi hanno ulteriori effetti benefici. Abbassano la pressione sanguigna e il cortisolo nel sangue.

Stress, il salmone protegge il sistema cardio-circolatorio e previene ansia e depressione

Ecco un altro alimento che non dovrebbe mai mancare in una dieta: il salmone. Gli Omega 3 contenuti in questo pesce proteggono il cuore e il sistema circolatorio. Il salmone è inoltre ricco di magnesio, zinco e vitamina b in grado di rendere l’organismo molto più forte. Gli Omega 3 combattono poi le infiammazioni che causano lo stress. Il salmone è un alimento ottimo per prevenire ansia e depressione. Riduce inoltre l’adrenalina e il cortisolo nelle persone particolarmente tese.