Stress e fertilità, ansia può causare infertilità? STRESS E FERTILITà RICERCA

Stress e fertilità, l’ansia può causare infertilità? STRESS E FERTILITà, LA RICERCA

Quando si parla di stress e fertilità, molti ritengono l’ansia come la causa dell’impossibilità a rimanere incinte anche se le due variabili non sono strettamente connesse.

Molte coppie che hanno problemi di fertilità sono anche ossessionate dal problema dello stress. L'infertilità stessa causa angoscia e tumulto emotivo.

Lo stress dell’infertilità potrebbe peggiorare la situazione? Potrebbe essere lo stress un indizio per individuare una delle possibili cause dell’infertilità o del fallimento di diversi per rimanere incinte?

Stress e fertilità: ecco quanti tipi di stress esistono. STRESS E FERTILITà, LA RICERCA

Esistono una varietà di tipi diversi di stress, molte domande riguardanti la fertilità. Tra i diversi tipi di stress rientrano lo stress infantile, lo stress quotidiano a breve termine e lo stress a lungo termine o una serie di eventi stressanti.

Coloro che vivono in condizioni di povertà, senza un impiego regolare o senza accesso a cibi sani e cure primarie di base vivono in un ambiente stressante per tutto il giorno ogni giorno. Quando gli studi chiedono se lo stress provoca infertilità o se lo stress aumenta il tempo necessario per rimanere incinta, è importante sapere quale tipo di stress viene effettivamente discusso.

Fertilità, misurare lo stress per capire se causa infertilità. STRESS E FERTILITà, LA RICERCA

Una volta deciso quale tipo di stress viene esaminato, bisogna capire come misurarlo. Esistono due modi principali in cui i ricercatori tentano di valutare i livelli di stress: misurando le sostanze chimiche legate allo stress nella saliva o nel sangue o usando strumenti di misurazione dello stress psicologico.

Il problema con i test di misurazione psicologici è che le persone percepiscono lo stress in modo diverso. Questo cambia il modo in cui rispondono alle domande su un questionario sullo stress. Un altro problema è che i corpi delle persone reagiscono allo stress in modo diverso. Due persone possono fare un test di misurazione dello stress psicologico ma hanno reazioni biologiche completamente diverse.

Con la misurazione psicologica, il ricercatore deve anche fare affidamento sul presupposto che le risposte s iano oneste. La maggior parte di questi test sono progettati per ridurre le possibilità di risposte disoneste, ma i test non sono perfetti.

Ansia può causare infertilità? La connessione biologica tra stress e fertilità

Esiste una spiegazione biologica per cui lo stress emotivo può portare a problemi di fertilità. Ogni volta che il tuo corpo percepisce lo stress, la ghiandola dell'ipotalamo nel cervello invia un segnale alla ghiandola pituitaria - il segnale indica che sei sotto stress e hai bisogno di assistenza.

L'ipofisi reagisce a questa richiesta di aiuto inviando il proprio segnale alle ghiandole surrenali, dicendo loro di rilasciare l'ormone dello stress cortisolo.

Tra le molte cose, questo ormone aiuta a regolare la glicemia. Il problema si pone quando il corpo è inondato di cortisolo tutto il tempo o per lunghi periodi di tempo.

L'ipotalamo e l'ipofisi non regolano solo gli ormoni dello stress. Sono anche responsabili della regolazione dei segnali dell'ormone riproduttivo. L'ipotalamo rilascia l'ormone rilasciante la gonadotropina, o GnRH. GnRH segnala la ghiandola pituitaria per liberare l'ormone follicolo-stimolante (FSH) e l'ormone luteinizzante (LH). FSH e LH stimolano la crescita delle uova nelle ovaie nelle donne e la crescita degli spermatozoi negli uomini.

Quando l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene HPA è occupato a gestire lo stress, potrebbe modificare il modo in cui regola gli ormoni riproduttivi.

La ricerca di una connessione tra ansia e fertilità

Alcuni studi hanno trovato una possibile connessione tra stress e fertilità. Uno studio condotto nel Regno Unito ha esaminato 250 donne che stavano cercando di concepire naturalmente per un periodo di sei cicli. Al sesto giorno di ogni ciclo, hanno fornito campioni di saliva per testare i livelli di alfa-amilasi e cortisolo, due ormoni associati allo stress.

Lo studio ha rilevato che le donne con alte concentrazioni di alfa-amilasi hanno impiegato più tempo per rimanere incinta rispetto a quelle con livelli più bassi di questo ormone dello stress. Tuttavia, è importante notare che questo studio ha anche rilevato che le donne con livelli più elevati di cortisolo (un altro ormone dello stress) tendevano a rimanere incinta più velocemente di quelle con livelli più bassi. In altre parole, la connessione non era chiara.

Un altro studio condotto in centri di ricerca nel Michigan e nel Texas ha anche voluto indagare se gli ormoni alfa-amilasi e il cortisolo nella saliva potrebbero essere correlati al tempo necessario per rimanere incinta. Questo studio ha esaminato 400 donne che stavano cercando un concepimento.

I ricercatori hanno scoperto che le donne con i più alti livelli di alfa-amilasi avevano una riduzione del 29% della loro fertilità generale, richiedendo più tempo per concepire rispetto a quelli con i livelli più bassi di alfa-amilasi. Questo studio non ha trovato alcuna relazione tra i livelli di cortisolo e il tempo di gravidanza.

Lo stress socio-economico può anche avere un impatto negativo sulla fertilità. Uno studio ha rilevato che le donne con problemi di stress socioeconomico avevano riserve ovariche più povere.



Fertilità maschile e stress

La fertilità maschile può anche essere influenzata dallo stress. Una meta-analisi di 57 diversi studi, che comprendeva circa 30.000 uomini, ha rilevato che lo stress psicologico potrebbe ridurre la concentrazione di spermatozoi, il movimento degli spermatozoi e la percentuale di sperma di forma normale.

Un altro studio ha rilevato che sperimentare due eventi stressanti della vita aumenta il rischio che i risultati dell'analisi seminale di un uomo cadano al di sotto delle normali linee guida stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Altri studi hanno trovato che i livelli di testosterone erano più bassi quando gli uomini sperimentavano uno stress psicologico. Tuttavia, è difficile sapere cosa viene prima: il calo del testosterone porta ad una maggiore sensibilità agli eventi stressanti? Oppure gli eventi stressanti causano la caduta dei livelli di testosterone?

Alcuni studi sullo stress rivelano che l’ansia ha un impatto negativo sulla fertilità. Tuttavia, altri studi riportano l'esatto opposto. La verità è che entrambi possono essere corretti.