Stress sul lavoro aumenta il rischio di malattie cardiache mortali, i sintomi

STRESS SUL LAVORO E RISCHIO MALATTIE CARDIACHE

Stress da lavoro, è allarme : gli esperti suggeriscono che gli effetti del bullismo e dello stress sul lavoro causano uno stress al cuore paragonabile agli effetti del diabete e dell'alcol.

STRESS DA LAVORO CONSEGUENZE: AUMENTA IL RISCHIO MALATTIE CARDIOVASCOLARI, LO STUDIO

Ti senti costantemente stressato, ansioso o bullizzato sul lavoro? Non solo è dannoso per la tua salute mentale, ma può influenzare il tuo cuore.

Le persone che hanno riferito di essere vittime di bullismo al lavoro avevano il 120% più probabilità di soffrire di malattie cardiache, suggerisce una nuova ricerca.

Coloro che hanno denunciato la violenza sul posto di lavoro hanno il 36% di probabilità in più di subire un ictus.

Lo studio, pubblicato sull'European Heart Journal, ha esaminato i dati di 79.201 persone provenienti da Danimarca e Svezia tra il 1995 e il 2011. Le persone avevano un'età compresa tra i 18 e i 65 anni senza storia di malattie cardiovascolari.

Ai volontari è stato chiesto se avessero subito episodi di bullismo o violenza sul posto di lavoro, ee sono stati poi confrontati con i tassi di malattie cardiache e ictus.

STRESS SUL LAVORO E MALATTIE CARDIOVASCOLARI: IL RAPPORTO CAUSA-CONSEGUENZA

L'autore principale Tianwei Xu, studente di dottorato presso l'Università di Copenhagen in Danimarca, ha dichiarato: "Se esiste un nesso causale tra bullismo o violenza sul lavoro e malattie cardiovascolari, allora la rimozione del bullismo sul posto di lavoro significherebbe che potremmo evitare il cinque per cento di tutti i casi di malattie cardiovascolari e lo sradicamento della violenza sul lavoro eviterebbero più del tre per cento di tutti i casi ".

La dottoressa Xu ed i suoi colleghi hanno anche preso in considerazione l'indice di massa corporea dei volontari , il consumo di alcol, il fumo, i disturbi mentali, altre condizioni di salute preesistenti, il cambiamento di lavoro e l'occupazione quando considerati fattori di rischio di malattie cardiache.

Il nove per cento dei volontari ha riferito di essere stato vittima di bullismo sul lavoro e il 13 per cento ha denunciato violenze o minacce di violenza nell'ultimo anno - qualcosa che aumenta drasticamente i livelli di stress.

Di questi, il 59% di coloro che hanno subito episodi di bullismo sul posto di lavoro hanno più probabilità di soffrire di malattie cardiovascolari, così come il 29% di coloro che hanno subito minacce di violenza.

Rispetto a coloro che non hanno sofferto di bullismo sul posto di lavoro, coloro che sono stati vittime di bullismo ogni giorno per un anno erano a rischio del 120% più elevato di malattie cardiache. E quelli che hanno affrontato la violenza ogni giorno presentavano il 36% più probabilità di subire un ictus.

"Violenza e bullismo sul lavoro sono correlati ad un più alto rischio di malattia cardiovascolare in un modo causa-effetto- in altre parole, maggiore è l'esposizione al bullismo o alla violenza, maggiore è il rischio di malattie cardiovascolari. L'effetto del bullismo e della violenza sull'incidenza delle malattie cardiovascolari nella popolazione generale è paragonabile ad altri fattori di rischio, come il diabete e il consumo di alcool , ciò evidenzia ulteriormente l'importanza del bullismo sul luogo di lavoro e della violenza sul posto di lavoro in relazione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

È importante evitare che il bullismo sul luogo di lavoro e la violenza sul luogo di lavoro si verifichino, poiché costituiscono importanti fattori di stress per coloro che sono esposti, ed è anche importante avere politiche per intervenire in caso di bullismo o violenza".

STRESS SU LAVORO: SINTOMI DELLO STRESS SUL POSTO DI LAVORO COSTANTE

Mentre un po' di stress legato al lavoro può essere gestito di volta in volta, lo stress sul lavoro costante può causare una serie di problemi di salute tra cui ulcere gastriche, dolore cronico, depressione, rapporti falliti, malattie cardiache, ictus e dipendenza da alcol e altri farmaci .Ecco i segni chiave che potresti essere sul punto di bruciare: