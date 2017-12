Tac più potente al mondo, inaugurata al agli Ospedali riuniti di Ancona

ANCONA, ECCO LA TAC PIÙ POTENTE DEL MONDO

La Tac più potente al mondo arriva in un ospedale pubblico italiano. E si, perché è proprio agli Ospedali Riuniti di Ancona che è stata appena inaugurata la Tac più potente al mondo in grado di realizzare una scansione total body su bambini in un secondo e cinque secondi per gli adulti, utilizzando 1/5 del mezzo di contrasto usuale.

La Tac più potente al mondo si chiama Somatom Force ed è prodotta dall’azienda Siemens



Gli Ospedali Riuniti di Ancona è la prima struttura pubblica in Italia ad essersi dotata di questo potente strumento diagnostico che ha richiesto un investimento di due milioni di euro.

Così ha dichiarato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli durante la presentazione della Tac più potente al mondo, evento al quale ha partecipato anche il presidente della Commissione consiliare Sanità Fabrizio Volpini:

"Sono soldi ben spesi per una tecnologia avanzatissima che siamo i primi in Italia come struttura pubblica ad avere. Questo è il segno di una strategia che investe su un hub centrale del sistema sanitario regionale al servizio dei cittadini per poi lavorare insieme agli altri e dare a chi ha necessità, risposte di grande qualità."

Ma l’ammodernamento tecnologico in campo sanitario della Regione Marche non finisce qui: tra circa tre mesi, arriverà al pronto soccorso una seconda Tac all'avanguardia denominata Revolution che abbrevierà notevolmente i tempi di attesa dei pazienti.