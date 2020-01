Tachicardia, come calmarla subito con un metodo casalingo. RIMEDI NATURALI

Medicina

Tachicardia, come calmarla subito con un metodo casalingo semplice e veloce-TACHICARDIA RIMEDI NATURALI La tachicardia è un disturbo molto diffuso che può dipendere da diverse cause. Non va mai trascurata perché può nascondere problematiche gravi e avere conseguenze importanti. In presenza di episodi di tachicardia, è necessario rivolgersi al proprio medico curante o ad uno specialista. Quando non deriva da patologie, come l’ipertensione o l’ipotiroidismo, ma è dovuta a stress e ansia, è possibile ricorrere a rimedi naturali che la calmano istantaneamente. Si tratta di metodi semplici che però non curano il problema, ma lo attenuano temporaneamente. Anche quando la tachicardia è causata da stress, è opportuno prima consultare il medico curante. Come calmare la tachicardia da stress con un rimedio naturale casalingo La tachicardia consiste in un ritmo accelerato del battito cardiaco. Non va confusa con la aritmia che consiste invece in battiti irregolari. Per calmarla esiste un metodo semplice e veloce da effettuare in casa. Bisogna riempire una ciotola di acqua fredda. Fare alcuni respiri profondi e poi immergere la faccia (solo la faccia, non tutta la testa) per 5 secondi. Respirare poi profondamente. Ripetere l’azione per altre quattro volte. Tachicardia, rimedi naturali per rallentare il battito Questo metodo non cura il problema, ma lo attenua temporaneamente. In caso di tachicardia, prima di affidarsi ai rimedi naturali, bisogna sempre consultare il proprio medico di fiducia per individuare la causa e trovare la giusta cura.