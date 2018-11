Tè o caffè? La risposta potrebbe essere nei tuoi geni

TÈ O CAFFÈ? I GENI CI DICONO SE PER NOI È MEGLIO TÈ O CAFFÈ

Preferisci il caffè o il tè? La risposta a questa domanda potrebbe in parte essere attribuita ai tuoi geni, suggerisce la ricerca.

Gli scienziati dicono che una predisposizione genetica a percepire l'amarezza di particolari sostanze sembra spingerci verso una bevanda o l'altra.

La dott.ssa Marilyn Cornelis, co-autrice della ricerca della Northwestern University in Illinois, ha dichiarato: "Lo studio si aggiunge alla nostra comprensione dei fattori che determinano le preferenze delle bevande - il gusto, in particolare - e perché, tenendo tutti gli altri fattori costanti, vediamo ancora segnato tra -personali differenze nella preferenza delle bevande e la quantità che consumiamo. "

Lo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports , ha coinvolto due serie di dati. Il primo è stato un ampio studio sui gemelli che ha dimostrato che, almeno in quelli di origine europea, varianti genetiche particolari sono legate alla forza della percezione dei diversi gusti: una variante specifica era associata a valutazioni leggermente più alte di amaro per la caffeina, un'altra a maggiore amarezza per il chinino e un terzo per maggiore amarezza per un farmaco noto come propiltiouracile, o prop.

Il team ha quindi esaminato i dati di un'altra fonte: la Biobanca britannica , uno sforzo di ricerca che ha reclutato centinaia di migliaia di partecipanti di età compresa tra 37 e 73 tra il 2006-10 e ha coinvolto la raccolta di dati genetici e informazioni sanitarie, comprese le risposte alla domanda di quante tazze di bevande diverse hanno consumato ogni giorno i partecipanti.

Poiché i nostri geni sono fissati al momento del concepimento e la nostra variazione genetica può essere considerata casuale, consentono agli scienziati di esplorare una sorta di "esperimento naturale", nel senso che possono guardare oltre molti dei fattori sociali o ambientali che possono infangare le acque delle nostre abitudini sulle bevande calde.

Il team ha scoperto che le persone con una maggiore predisposizione genetica a percepire l'amarezza della caffeina bevevano un po' più di caffè, ma una maggiore percezione dell'amarezza del chinino e del prop era legata a una piccola riduzione del consumo di caffè.

Gli schemi inversi sono stati osservati quando il team ha esaminato le varianti genetiche e quanto i partecipanti hanno bevuto il tè.

"Mentre l'effetto della percezione sull'assunzione giornaliera di caffè potrebbe essere relativamente piccolo - solo un aumento di 0,15 tazza al giorno - da un normale assaggiatore di caffeina ad un forte assaggiatore di caffeina, in realtà c’è il 20% in più di probabilità di diventare un forte bevitore - bere più di quattro tazze al giorno", ha affermato Jue Sheng Ong, primo autore della ricerca del QIMR Berghofer Medical Research Institute in Australia.

Il team ha anche scoperto che una maggiore percezione dell'amarezza del prop era legata a una minore possibilità di essere un forte bevitore di alcol.

Mentre lo studio ha dei limiti, incluso il fatto che si basava sull'autorappresentazione del bere il tè e il caffè, il team dice che potrebbe aiutare a far luce su quale bevanda preferiamo.

"Dato che gli esseri umani generalmente evitano i sapori amari, interpretiamo questi risultati come un comportamento appreso: se possiamo percepire bene la caffeina, associamo questo con le proprietà psicostimolanti della caffeina e quindi cerchiamo più caffè", ha detto Cornelis.

Cornelis ha detto che i risultati per il tè erano più difficili da spiegare, ma in parte potrebbero essere i forti bevitori di caffè che tendono a essere bevitori di tè molto leggeri.

Ong aggiunge che i risultati per il tè potrebbe essere più bassi per il tè contenente concentrazioni più basse di sostanze amare, il che significa che il tè potrebbe rivelarsi più accettabile del caffè a quelli con percezione acuta di amarezza.

"I nostri geni del gusto giocano parzialmente un ruolo su cosa beviamo: caffè, tè o alcol", ha detto. "La preferenza per il tè può essere vista come una conseguenza dell'astensione dal caffè, perché i nostri geni potrebbero aver reso il caffè un po' troppo amaro per i nostri palati da gestire".