Mercoledì, 25 settembre 2019 - 15:21:00 Tenore Vittorio Grigolo sospeso dal Tour per molestie sessuali sul palco Vittorio Grigolo sospeso per molestie sessuali. “È successo in piena vista del pubblico. Lo implorarono di fermarsi”. "Sono drogato di sesso" dichiarò nel 2015.