Terra dei Fuochi tumori infantili: aumentano i casi di cancro tra i bambini

Tumori infantili nella Terra dei Fuochi, i numeri della Campania crescono più veloci che in tutt'Europa. Il giallo dei numeri

Mentre il governatore della Campania De Luca presenta i dati sulla diffusione dei Tumori infantili nella Terra dei fuochi certificando che il trend di crescita è pari a quello di tutta Europa, un’altra indagine pubblicata l’11 maggio sull”International Journal of Environmental Research and Public Health restituisce dati diversi molto più inquietanti che dimostrano invece come i numeri di tumori infantili in Campania crescono più veloci che in tutta Europa.

Tumori infantili, la Campania in linea con il dato nazionale. "Niente effetto Terra dei fuochi"

Nei giorni scorsi il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha presentato i dati del Registro tumori regionale che parlano di 1.324 casi di tumore nella popolazione 0-20 anni dal 2008 al 2012, di cui 786 nei bambini e 538 negli adolescenti. Da sottolineare che non si rilevano differenze significative nella distribuzione territoriale per provincie e soprattutto, per quanto riguarda la mortalità, si nota che essa è in linea (in alcuni casi inferiore) con la media nazionale: 206 decessi tra 2008 e 2012, di cui 129 nella fascia fino a 14 anni (2,7 per 100mila abitanti per anno) e 77 dai 15 ai 19 anni (4,2 per 100mila per anno). Da questa indagine pare dunque che non vi sia alcun “effetto Terra dei fuochi” nell’incidenza dei tumori infantili, ma questi numeri vengono smentiti da un’altra ricerca a respiro europeo i numeri sono nettamente differenti.

Tumori infantili, i numeri della Campania crescono più veloci che in tutt'Europa

Nettamente discordanti coi i dati comunicati dal governatore De Luca sono i numeri sulla diffusione dei tumori infantili pubblicati in uno studio dell’11 maggio sull”International Journal of Environmental Research and Public Health. La ricerca è stata condotta sulla base dell’analisi delle Sdo, le schede di dimissione ospedaliera ed è frutto del lavoro ‘Epikit’ (Epidemiologia del cancro in Italia), nato nell’ambito del progetto ‘Coheirs’ sotto l’egida del programma ‘Europa per i cittadini’.

Prisco Piscitelli, ricercatore dell’Istituto scientifico biomedico euro mediterraneo (Isbem), riferisce all’AdnKronos Salute:

“Nel periodo 2007-2011 i casi di tumori fra i campani da 0 a 19 anni risultano 3.465“.

Oltre 2 mila casi di tumori infantil in più. La discrepanza fra i numeri deriva dal fatto che “il nostro studio – precisa Piscitelli – ha analizzato una fonte di dati, le Sdo, diversa dai Registri tumori” che secondo gli autori offrono una fotografia incompleta. Ad ogni modo, siano i casi 1.324 o 3.465, “sono sempre troppi”.