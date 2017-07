"The Beauty of Imaging" ci porta a spasso nel tempo: Mc Donald e i positroni

Nel contesto della mostra “The Beauty Of Imaging”, organizzata da Bracco per celebrare i propri 90 anni di attività, non poteva essere dimenticato Ian Donald, a trent'anni dalla sua scomparsa (19 giugno 1987).

Il ricercatore, medico e insegnante scozzese ha infatti svolto una funzione pionieristica nell'utilizzo degli ultrasuoni nella medicina diagnostica. Grazie al suo lavoro, oggi gli ultrasuoni sono uno strumento di fondamentale importanza soprattutto nel monitoraggio dei progressi del feto durante la gravidanza.

Nell'arco di una vita particolarmente intensa, che lo ha visto studiare in Sudafrica ed essere premiato per il coraggio dimostrato come medico durante la Seconda Guerra Mondiale, ha dedicato particolari attenzioni al campo dell'Ostetricia e Ginecologia. E' stato anche particolarmente longevo sul piano scientifico: solo una quindicina di giorni prima di morire ricevette una borsa onoraria dal Royal College of Physicians di Londra.

Donald è tuttora ricordato per la passione con la quale seguiva le proprie attività, nonché per incarichi di più ampio spettro come supervisione del progetto dell'Ospedale della Regina Madre, inaugurato nel 1964. Nel 1967 fece molto discutere con la sua posizione fermamente contraria alla legge sull'aborto allora in discussione: la definì un "tentativo di eliminare un male sostituendo un diverso male".

A sua volta affetto da varie malattie, subì tre interventi cardiologici piuttosto pesanti e arrivò ad autodiagnosticarsi un ematoma retroperitoneale: lo scetticismo dei suoi colleghi specializzati sulla materia venne spazzato via proprio grazie a un ultrasonogramma.

In suo onore, il professor Asim Kurjak ha fondato la scuola interuniversitaria di ultrasuono medico di Ian Donald a Dubrovnik, Croazia nel 1981. È una delle più grandi scuole di ultrasuono medico al mondo e ogni anno molti studenti celebri provengono i loro corsi avanzati In ecografia medica.

E riconoscendo il lavoro pionieristico svolto con gli ultrasuono, la medaglia d'oro “Ian Donald” viene assegnata ogni anno dalla Società Internazionale di Ultrasuono in Ostetricia e Ginecologia (ISUOG) per la persona il cui lavoro pionieristico è considerato per avere la più profonda influenza nello sviluppo di Ultrasonografia ostetrica e ginecologica.

Quando non lavorava, Ian Donald si dedicava alle sue grandi passioni: il mare, la musica e la pittura. Certamente, quindi, gli farà piacere essere ricordato in un contesto decisamente particolare come quello di questa mostra, nella quale si abbattono i confini tra scienza e arte.



