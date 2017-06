Tic nervosi: scoperto l’interruttore dei tic nervosi. STOP TIC NERVOSI

Interruttore tic: scoperto come fermare i tic nervosi

Stop ai tic nervosi. Importante scoperta del ricercatore oristanese Graziano Pinna, docente della University of Illinois a Chicago, coautore insieme al collega Marco Bortolato, della University of Utah, di uno studio pubblicato sulla rivista "Scientific Reports", che illustra l'individuazione di un vero e proprio interruttore dei tic nervosi. In sostanza lo studio ha consentito di scoprire un meccanismo neurale che da' origine ai tic nervosi.

I due scienziati italiani che operano negli Stati Uniti sono partiti da una ricerca sulla "Sindrome di Tourette", un disturbo neurologico, aggravato in condizioni di stress, che si manifesta nell'infanzia e che e' associato a molti tic motori e ad almeno un tic vocale.

Negli animali utilizzati per la ricerca e' stato evidenziato che lo stress acuto aumentava le manifestazioni simili ai tic con l'aumento di "allopregnanolone", un ormone prodotto nel cervello, e diminuiva con la somministrazione di farmaci inibenti dello stesso ormone.

"Adesso", dichiara Graziano Pinna, "nuovi studi saranno condotti proprio per la predisposizione di appositi farmaci che riducano la produzione e l'azione dell'allopregnanolone e consentano una riduzione dei tic nervosi, specie nei pazienti che non rispondono ad altre terapie". Pinna e Bortolato hanno sottolineato come le conclusioni del loro studio si allineino con precedenti risultati ottenuti da ricerche eseguite grazie alla collaborazione con l'Universita' di Cagliari.