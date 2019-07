Tisana fredda zenzero e limone: fa dimagrire e depura-BENEFICI E RICETTA

Tisana zenzero e limone fredda: le proprietà

La tisana zenzero e limone è rinfrescante e dissetante. Costituisce un’ottima alternativa alle bevande poco salutari che la maggior parte delle persone tende a bere d’estate. Oltre a togliere la sete, la tisana fredda con zenzero e limone ha molte proprietà benefiche per la salute. Favorisce la digestione, stimola la diuresi ed è depurativa. Non solo. Ecco tutti i benefici offerti dalla rinfrescante e gustosa tisana.

Tisana zenzero e limone: i benefici

La tisana zenzero e limone è un vero toccasana per la salute, grazie alla presenza dei due alimenti dalle enormi proprietà benefiche. Uniti insieme sono molto utili e apportano notevoli benefici.

Una buona tisana fredda con zenzero e limone è l’ideale nella calda stagione estiva. Ha infatti un grande potere rinfrescante e dissetante. La bevanda aiuta inoltre a depurarsi ed è diuretica: svolge un’azione drenante, utile a chi ha problemi di ritenzione idrica e cellulite. La tisana rafforza poi il sistema immunitario e rende più bella la pelle. Ne migliora l’elasticità e la luminosità, grazie al suo effetto anti-age.

Zenzero e limone svolgono inoltre un’azione disinfiammante, diminuiscono il colesterolo cattivo e favoriscono la digestione.

Tisana zenzero e limone: fa dimagrire e sgonfia le gambe

La tisana fredda con zenzero e limone ha notevoli proprietà dimagranti. Stimola infatti la termogenesi, accelerando il metabolismo. Aiuta così a bruciare i grassi e, grazie alle proprietà drenanti, favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso, facendo sgonfiare le gambe.

Tisana zenzero e limone, come si prepara-Zenzero e limone ricetta

Gli ingredienti che occorrono per preparare la tisana fredda con zenzero e limone sono tre:

acqua

una radice di zenzero

limone biologico

Per prepararla bisogna lavare bene il limone e lo zenzero. Bisogna poi privare lo zenzero della scorza e mettere a bollire l’acqua. Quando questa è pronta, bisogna versare al suo interno un po’ di zenzero grattugiato e alcune fette di limone, lasciandoli in infusione per 10 minuti. Infine bisogna filtrare il tutto e lasciar raffreddare.

È preferibile bere la tisana fredda e prepararla ogni giorno.

Zenzero e limone possono avere effetti collaterali. Prima di assumerli è opportuno rivolgersi al proprio medico di fiducia, soprattutto in caso di gastrite, colon irritabile e patologie simili.