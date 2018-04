Tonno contaminato da istamina: allarme in Piemonte per intossicazione da tonno

INTOSSICATI DAL TONNO: ALLARME IN PIEMONTE PER TONNO CON ISTAMINA

Tonno contaminato da istamina manda in ospedale due coniugi di Torino. Dopo aver consumato a casa del tonno fresco proveniente dalla Spagna, acquistato in una pescheria della città, i due coniugi sono stati colpiti da intossicazione da istamina e ricoverati in ospedale dove sono stati curati con cortisone e antistaminici.

L’intossicazione da tonno contaminato da istamina è stata rilevata presso il laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico di Torino diretto dalla dottoressa Lucia Decastelli che ha certificato la positività alla sindrome sgombroide in diversi campioni: nei residui del pasto dei coniugi, nella pescheria e dal grossista (stesso lotto in confezione integra).

ATTENZIONE, TONNO CONTAMINATO: REGISTRATI ALCUNI CASI DI INTOSSICAZIONE DA ISTAMINA

In tutti i campioni di tonno analizzati sono stati trovati alti livelli di istamina. Grazie alla rapidità degli accertamenti, come riporta La Stampa, è stato possibile stabilire un collegamento diretto tra il cibo consumato e la tossina, presente nei campioni in quantità superiori di sei volte rispetto alla soglia di sicurezza. Come sia potuta avvenire l’interruzione della catena del freddo non è ancora noto. La cattiva conservazione del pesce, infatti, provoca il proliferare dell'istamina. La molecola tossica poi resiste al calore e quindi anche alla cottura e quindi l'intossicazione può avvenire anche in caso di consumo di pesce cotto.

TONNO CONTAMINATO DA ISTAMINA: LA SINDROME SGOMBROIDE

La sindrome sgombroide è una intossicazione alimentare causata dal pesce alterato da cattiva conservazione dopo la pesca.

Sindrome sgombroide, sintomi:

I sintomi della sindrome sgombroide compaiono da 10 minuti dopo l'ingestione a 2-3 ore (la media è di 90 minuti circa), e comprendono:

cefalea

orticaria

eritema

iperemia congiuntivale

nausea

bocca che brucia

vomito

diarrea

dolori addominali o crampiformi

Nei casi più gravi è possibile riscontrare:

difficoltà respiratorie

palpitazioni

ipotensione

ischemia miocardica

La gravità dei sintomi varia in base alla reattività individuale all'istamina e anche alla quantità di istamina ingerita