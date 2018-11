Tornare a camminare con la stimolazione elettrica dopo una lesione spinale

GUARIRE DALLA PARAPLEGIA: TRE PARAPLEGICI TORNANO A CAMMINARE CON LA STIMOLAZIONE ELETTRICA

Avevano detto che sarebbero stati paralizzate per tutta la vita e invece sono riusciti a camminare di nuovo grazie a un trattamento rivoluzionario che coinvolge la stimolazione elettrica della spina dorsale. La stimolazione elettrica ha riattivato le connessioni nervose e fornito speranza alle persone paraplegiche anche dopo anni di incidenti.

LESIONI SPINALI, TORNARE A CAMMINARE CON LA STIMOLAZIONE ELETTRICA

Una squadra di neurochirurghi e ingegneri ha utilizzato gli impulsi elettrici mirati per ottenere i risultati, attivando i singoli muscoli in una sequenza, come avrebbe fatto il cervello. Gli impulsi elettrici sono prodotti da un impianto posizionato sopra la colonna vertebrale in attento allineamento con le aree che controllano i muscoli nella parte inferiore del corpo. E finora, i risultati sono promettenti.

"Questo studio clinico mi ha dato speranza" ha detto Gert-Jan Oskam, 35 anni, a cui era stato detto che non avrebbe mai più camminato dopo un incidente stradale nel 2011. Dopo cinque mesi di trattamento della spina dorsale con la stimolazione elettrica, ora può percorrere brevi distanze in autonomia. È il culmine di "oltre un decennio di attenta ricerca", ha affermato Gregoire Courtine, neuroscienziato presso del Politecnico federale (Epfl) della Svizzera che ha contribuito a condurre la ricerca.

COME TORNARE A CAMMINARE DOPO UNA LESIONE SPINALE: SI PUÒ GUARIRE DA UNA LESIONE AL MIDOLLO SPINALE

Prove precedenti hanno usato la cosiddetta stimolazione elettrica continua della colonna vertebrale, che ha funzionato bene nei ratti, ma ha prodotto risultati meno impressionanti negli esseri umani. Dopo diversi mesi di allenamento con gli impulsi mirati, tuttavia, "i nostri tre partecipanti sono stati in grado di attivare i muscoli precedentemente paralizzati senza stimolazione elettrica", ha affermato Courtine. "Il risultato è stato completamente inaspettato", ha aggiunto, in un video pubblicato con la pubblicazione della ricerca sulla rivista Nature. "Potrebbero anche fare qualche passo fuori campo senza alcun supporto, a mani libere. Per me vedere questa guarigione è stato incredibile." "È stato incredibile vedere tutti questi pazienti muovere le gambe senza stimolazione elettrica ", ha detto Jocelyne Bloch, neurochirurgo presso Ospedale universitario (Chuv) di Losanna, che ha contribuito a condurre lo studio.

In una valutazione indipendente, Chet Moritz, professore associato presso il dipartimento di riabilitazione della Università di Washington, ha elogiato il lavoro. "Il campo della lesione del midollo spinale è destinato a compiere un balzo in avanti nel trattamento di quella che fino a poco tempo fa era considerata una paralisi incurabile", ha scritto. Courtine ha tuttavia avvertito che è comunque"molto importante calibrare le aspettative", sottolineando che tutti e tre i pazienti fanno ancora affidamento soprattutto sulle sedie a rotelle. Lo studio si è concentrato anche sui pazienti che avevano mantenuto una certa sensibilità nella parte inferiore del corpo.