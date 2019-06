Tremore improvviso in tutto il corpo da in piedi: malore Merkel?

Tremore improvviso in tutto il corpo da in piedi: perché succede, le cause

Il tremore è un movimento involontario causato dalla contrazione alternata di gruppi muscolari opposti.

Può avvenire sia a riposo sia in azione. Quando esso compare mentre il soggetto è in posizione eretta, si parla di tremore ortostatico primitivo o sindrome delle gambe tremolanti. Si tratta di una malattia rara del movimento, caratterizzata da tremore improvviso e veloce, che parte dalla gambe e sale verso torace e braccia. Si presenta quando la persona è in piedi.

Tremore ortostatico improvviso: colpisce soprattutto le donne e si presenta a partire dalla mezza età

Questa tipologia di tremore, che colpisce tutto il corpo da in piedi, colpisce prevalentemente persone di sesso femminile. Si presenta generalmente a partire dalla mezza età e riguarda molti anziani.

Tremore improvviso del corpo: cosa si prova e come risolverlo istantaneamente-Caso Merkel?

Il tremore ortostatico primitivo avviene nella posizione eretta e provoca una forte sensazione di instabilità che può sfociare nella paura di cadere, senza però cadere.

Per eliminarlo bisognerebbe sedersi oppure appoggiarsi a qualcosa o ancora camminare. I pazienti che ne sono colpiti sviluppano, dopo i primi episodi, strategie specifiche per combatterlo istantaneamente. Si tratta comunque di un evento sporadico.

Tremore improvviso del corpo da in piedi: potrebbe essere il caso della Merkel?

Di recente, la Cancelliera tedecsa Angela Merkel è stata colpita da un tremore improvviso che potrebbe rientrare nel tremore ortostatico. Non è ancora stata annunciata la causa del malore della politica, ma guardando i sintomi e la scomparsa, sembra essere un tremore simile.

Nei filmati che hanno fatto il giro del web, la Cancelliera ha iniziato a tremare improvvisamente mentre era ferma in piedi. Il tremore interessava le gambe, le braccia ed il torace. Mentre la prima volta la Merkel aveva giustificato il malore con una eccessiva disidratazione e aveva raccontato di averlo risolto bevendo tre bicchieri d’acqua, la seconda volta la Cancelliera tedesca ha iniziato a camminare ponendo fine al tremore.

Trattamento del tremore improvviso a gambe, torace e braccia.

In realtà non esiste una cura standard per la sindrome delle gambe tremolanti. Il trattamento generalmente prevede l’utilizzo di antiepilettici, beta-bloccanti, benzodiazepine e rilassanti muscolari.