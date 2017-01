Troppi zuccheri accorciano la vita: gene longevità FOXO KILLER e zucchero choc



Zucchero accorcia la vita. Meglio: consumare troppo zucchero accorcia la vita. Scoperta che parte da mosche e moscerini. Troppi zuccheri accorciano la vita: "frenano" il gene della longevità



Zucchero accorcia la vita, il gene Foxo e le mosche



Uno studio pubblicato su 'Cell Reports' ha scoperto che l'azione di un gene, chiamato Foxo, viene inibita nelle mosche nutrite con un'elevata quantità di ZUCCHERO nella prima parte della loro vita, causando effetti a lungo termine. Il gene Foxo è importante per la longevità in molte specie, inclusi lieviti, insetti, nematodi ed esseri umani.



Zucchero accorcia la vita, la ricerca



I ricercatori di University College di Londra e della Monash University (Australia) hanno confrontato la durata della vita delle mosche femmine che avevano seguito una dieta sana contenente il 5% di zucchero con quelle che avevano una percentuale di zuccheri 8 volte maggiore. Tutte le mosche, che vivono in media circa 90 giorni, dopo 3 settimane erano passate alla dieta sana.



Zucchero accorcia la vita, le mosche morte per lo zucchero



Le mosche che avevano assunto più zuccheri, anche se poi erano passate a un regime alimentare equilibrato, morivano comunque prima delle altre. Presentavano una durata della vita più breve del 7%.



Zucchero accorcia la vita, parlano i ricercatori



Il team dell'Ucl Institute of healthy Agening fa sapere che la scoperta ha ampie indicazioni. "La storia nutrizionale ha effetti durevoli sulla salute - spiega il primo autore della ricerca, Adam Dobson - Noi pensiamo che la riprogrammazione dei geni degli insetti causata dalla dieta ricca di zuccheri possa verificarsi in altri animali. Non sappiamo se questo accade nell'uomo, ma potrebbe".