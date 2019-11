Tumore al cervello, scoperte nuove cure: la sopravvivenza raddoppia

Tumore al cervello, nuove cure innovative

Sono state scoperte nuove terapie efficaci contro il glioblastoma, la forma di tumore al cervello più frequente e grave.

Nuove terapie per curare il tumore cerebrale: raddoppiano la sopravvivenza

A scoprire le nuove terapie contro uno dei tumori più aggressivi è Giuseppe Lombardi, oncologo 39enne, referente della Neuro-oncologia dello Iov di Padova, con esperienze di ricerca a Parigi e New York.

Dopo 15 anni di ricerche il team guidato dal medico ha individuato una nuova cura efficace che raddoppierebbe la sopravvivenza.

Dallo studio è emerso che la percentuale di pazienti in vita ad un anno dal trattamento era del 40%. Con le terapie standard invece era del 15%.

"Era da 15 anni che la cura del glioblastoma non faceva passi in avanti" ha affermato il dottor Lombardi, aggiungendo: "Abbiamo fatto un grande passo in avanti, credo che la strada imboccata sia quella giusta e che in futuro potrà dare ancora buoni risultati".

I pazienti che potranno beneficiare delle nuove cure sono circa 1000 all’anno.