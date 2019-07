Tumore al colon, come prevenirlo: l’alimento da mangiare per evitarlo

Tumore al colon, cosa mangiare per prevenirlo: l’alimento che riduce il rischio

La nostra salute dipende anche e soprattutto dall’alimentazione. I cibi aiutano a contrastare diverse patologie in base alle loro proprietà. Un alimento è molto utile per prevenire efficacemente il tumore al colon. Ecco qual è.

Tumore al colon, mangiare pesce tre volte a settimana riduce il rischio

Mangiare pesce più volte a settimana consente di prevenire il tumore al colon. Secondo lo studio condotto nella University of Oxford, chi consuma pesce tre volte a settimana ha un rischio ridotto del 12% rispetto a chi lo mangia una volta a settimana.

Tumore al colon, quale e quanto pesce mangiare tre volte a settimana

Per ridurre il rischio di tumore del 12% gli esperti consigliano di mangiare pesce di tipo oleoso, come salmone e sgombro. Bisognerebbe mangiarne circa 359 grammi a settimana, ma è possibile mangiarne anche 124 per ridurre il rischio del 10%. I crostacei invece non fornirebbero alcun aiuto.

Tumore al colon, perché mangiare pesce aiuta a prevenirlo

“La nostra ricerca mostra che mangiare pesce risulta ridurre il rischio di tumore all’intestino e dovrebbe essere incoraggiato come parte di una dieta sana” ha spiegato Marc Gunter, il medico a capo dello studio e del gruppo di Epidemiologia nutrizionale dello IARC (International Agency for Research on Cancer).

Mangiare pesce tre volte a settimana aiuta a prevenire il rischio grazie alla presenza di acidi grassi buoni, che favoriscono la riduzione delle infiammazioni, impedendo che queste portino a danneggiamenti del DNA e, di conseguenza, a formazioni tumorali. Gli omega 3 contenuti nel pesce aiuterebbero a contrastare la crescita tumorale.

Tumore al colon, il pesce previene il rischio e dovrebbe sempre far parte di una dieta sana

Alla ricerca hanno partecipato 476.160 persone, seguite dagli esperti per 15 anni. Durante lo studio 6.291 partecipanti hanno sviluppato un tumore all’intestino.

“Il consumo di pesce sembra ridurre il rischio di tumore al colon-retto e dovrebbe far parte di una dieta sana. Una mancanza nello studio è l’assenza di dati relativi all’assunzione di supplementi (olio di pesce). Questa non misurata assunzione di supplementi potrebbe anch’essa avere un effetto sul tumore al colon, quindi ulteriori studi saranno necessari per verificare se l’olio di pesce influenza o meno il rischio di sviluppare un tumore all’intestino” ha affermato Gunter.