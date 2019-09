Tumore al polmone e fumo: il rischio non è uguale per tutti, ecco il test

Tumore al polmone e fumo: un nuovo test che combina LDCT e test microRNA conferma che ci sono livelli di rischio differenti tra i forti fumatori - Salute e benessere

E' risaputo che il fumo e le sigarette sono pericolose per la salute in quanto sono considerate una delle prime cause per l'insorgenza di neoplasie. Tra queste, al primo posto, troviamo il tumore al polmone. Pare però che il rischio di contrarre questa malattia per non sia uguale tra tutti i forti fumatori e la dimostrazione arriva da uno nuovo screening personalizzato per la diagnosi precoce del tumore al polmone sviluppato nelll'ambito dello studio bioMILD dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Tumore al polmone diagnosi precoce: nuovo screening può salvare migliaia di vite - Salute e benessere

Lo screening sviluppato dal centro meneghino unisce la tac spirale toracica a basso dosaggio di radiazioni (LDCT) e il test microRNA sul sangue e consente di diagnositica con un eccezionale tempismo i segni del tumore al polmone.

Tumore al polmone e fumo: lo studio smentisce che non si possa effettuare una diagnosi precoce efficace - Salute e benessere

Questo nuovo test permette di stabilire in anticipo chi ha più possibilità di sviluppare il tumore al polmone e di stabile dopo la diagnosi per definire un calendario per i controlli e le misure preventive. Lo studio BioMILD è stato condotto su 4mila persone, che vi hanno partecipato fin dal 2013. Il 70% del campione è composto da forti fumatori (in media un pacchetto di sigarette al giorno per 30 anni) con un'età superiore ai 55 anni. Il resto è composto da volontari tra 50 e 55 anni che hanno fumato 30 sigarette al giorno sempre per 30 anni.

Tumore al polmone e fumo: il test conferma che il rischio di tumore al polmone tra i forti fumatori non è uguale per tutti - Salute e benessere

Tutti i soggetti coinvolti sono stati sottoposti alla cobinazione di tac spirale toracica a basso dosaggio di radiazioni (LDCT) e test miRNA, eseguito attraverso un semplice prelievo di sangue. I miRNA sono particolare molecole rilasciate precocemente dall'organo colpito dal tumore al polmone e dal sistema immunitario. Dall'analisi dei dati è emerso che il 58% dei partecipanti era risultato negativo ad entrambi i controlli e aveva quindi un rischio basso di tumore al polmone. Il 37% è risultato positivo ad uno degli esami per un rischio medio e il 5% ha registrato esito positivo in entrambi i test e quindi ha più probabilità di contrarre il tumore al polmone.

Tumore al polmone e fumo: ora è possibile profilare il rischio di malattia tra i fumatori - Salute e benessere

"La nostra ipotesi di partenza era che il rischio di ammalarsi per i forti fumatori non fosse omogeneo, cioè il medesimo per tutti" - ha spiegato all'ANSA Ugo Pastorino, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Toracica di INT - I risultati ci hanno dato ragione perché sulla base degli esiti della TAC e del test miRNA siamo stati in grado per la prima volta di profilare il rischio di malattia e di definire che, a parità di esposizione, il rischio biologico è diverso".