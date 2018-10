Tumore al seno: ALDI e AIRC insieme con "La melagrana per la ricerca"

Da lunedì 8 ottobre fino al 4 novembre 2018, ALDI propone l’iniziativa “La Melagrana per la Ricerca”, per cui le melagrane acquistate presso tutti i punti vendita ALDI contribuiranno al finanziamento della ricerca sul tumore al seno. Per ogni chilogrammo di melagrana acquistato, ALDI devolverà 0,25 € alla ricerca.

ALDI, la multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, si impegna nel campo della responsabilità sociale al fianco di AIRC in occasione della Campagna Nastro Rosa a sostegno della ricerca sul tumore al seno.

ALDI, inoltre, ha scelto di contribuire all’informazione sul benessere e sulla prevenzione, promuovendo ogni settimana una ricetta inedita con la melagrana, in collaborazione con AIRC. Senza rinunciare al gusto del mangiare bene, ALDI invita i propri clienti a utilizzare questo frutto ricco di proprietà benefiche e si impegna a informarli sul potere della prevenzione tramite un’alimentazione adeguata e uno stile di vita sano, spesso dati per scontati. Proprio la melagrana, infatti, è un frutto ricco di antiossidanti: la buccia e la parte bianca sono ricche di flavonoidi e minerali, mentre gli arilli contengono antocianine, tutti elementi utili e fondamentali alla prevenzione di malattie cardiovascolari e tumorali.

“Siamo orgogliosi che ALDI abbia scelto AIRC per dare il via al suo programma di responsabilità sociale d’impresa in Italia “ - afferma Antonio Maria Cartolari, Consigliere Nazionale AIRC – “La campagna “La Melagrana per la Ricerca”, che si inserisce a pieno titolo nelle attività di sensibilizzazione promosse da AIRC sull’importanza di adottare stili di vita salutari, rappresenta un primo importante momento di una collaborazione che si arricchirà nei prossimi anni di pari passo allo sviluppo di ALDI sul territorio italiano.”

La campagna “La Melagrana per la Ricerca” si inscrive nel più ampio programma di responsabilità sociale “Oggi per domani" promosso da ALDI in Italia che ingloba tutte le iniziative di responsabilità sociale promosse dall’azienda nel lungo termine. Obiettivo del programma è quello di operare per uno sviluppo sostenibile a favore dell’ambiente e della società del futuro.