Tumore al seno: Ipsen lancia la versione italiana del sito EverydayWins

Ipsen S.p.A. in collaborazione con Europa Donna Italia ha lanciato la versione italiana del sito web EverydayWins, il nuovo portale online che ha l’obiettivo di fornire alle donne affette da tumore al seno informazioni sulla malattia e consigli utili per affrontare la quotidianità.



Il portale è stato realizzato con la guida di un board scientifico, composto da oncologi, pazienti ed ex pazienti e raccoglie video testimonianze e consigli su fitness, nutrizione, bellezza, lavoro, famiglia e intimità.

“Da quasi 30 anni Ipsen Italia è impegnata in oncologia con lo scopo di migliorare la qualità di vita dei pazienti. Abbiamo voluto ampliare il nostro impegno nei confronti delle donne con tumore al seno e i loro famigliari con un portale che fornisce informazioni utili e verificate, contrastando le fake news online” ha affermato Thibaud Eckenschwiller, Presidente e Amministratore Delegato di Ipsen S.p.A.



“Nel corso della propria vita, un’italiana su 9 si ammala di tumore al seno. Sono ancora poche le donne che conoscono questo dato, e ancora meno quelle che sanno cosa fare se scoprono una lesione sospetta. Fornire indicazioni comprensibili e dati certificati è fondamentale per arginare la disinformazione e le autodiagnosi fatte davanti al computer” sostiene Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia.



Ipsen è un’azienda bio-farmaceutica internazionale focalizzata sull’innovazione e la Specialty Care da sempre impegnata nel miglioramento della qualità di vita dei pazienti e nella ricerca di nuove soluzioni per malattie invalidanti. Dalla sua creazione nel 1929 da parte del dott. Henri Beaufour, Ipsen ha messo a disposizione dei pazienti numerosi prodotti in oncologia, neuroscienze, endocrinologia, malattie rare e in ambito Consumer Healthcare. Siti produttivi all’estero, acquisizioni, partnerships, collaborazioni scientifiche e innovazione hanno permesso al gruppo di svilupparsi e diventare una multinazionale quotata in borsa e presente in oltre 100 Paesi con circa 5.700 dipendenti in tutto il mondo.



Europa Donna Italia è un’associazione di promozione sociale, indipendente e senza scopo di lucro. È la sede nazionale di Europa Donna Breast Cancer Coalition, movimento di respiro internazionale, che rappresenta presso le istituzioni pubbliche i diritti delle donne nella prevenzione e nella cura del tumore al seno. Fondata nel 1994 a Milano, su intuizione dell’oncologo Umberto Veronesi e su iniziativa della European School of Oncology, Europa Donna è oggi presente in 47 Paesi. Con l’obiettivo di rispondere efficacemente alle esigenze delle donne, prima, durante e dopo la malattia, Europa Donna svolge un’opera di sensibilizzazione sul tumore al seno, proponendosi come il principale movimento di opinione sul tema.