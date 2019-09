Tumore al seno metastatico avanzato: scoperte nuove cure che allungano la vita

Tumore al seno maligno avanzato: scoperte nuove cure che allungano le aspettative di vita-CANCRO AL SENO NEWS

Sono state scoperte nuove cure per il tumore al seno in stadio avanzato. Grazie ad esse si allungano le aspettative di vita delle pazienti ed è possibile posticipare l’inizio della chemioterapia. L’annuncio è stato dato in occasione del Congresso della Societa' europea di oncologia medica (Esmo).

Il tumore al seno metastatico colpisce circa 37mila donne in Italia ed è la forma più temuta. Si tratta infatti di uno stadio avanzato del tumore maligno.

Dopo numerosi studi su questo tipo di cancro, sono finalmente arrivate notizie incoraggianti. Per le pazienti affette da tumore al seno c’è oggi la prospettiva di una maggiore sopravvivenza e di una migliore qualità di vita. Questo a prescindere dall’età. Le nuove cure aumentano le aspettative di vita sia a donne giovani, sia a donne in premenopausa o anziane.

Uno studio presentato al Congresso, chiamato Monaleesa 3, ha dimostrato che la terapia mirata con ribociclib riduce il rischio di morte del 28% e il 58% delle pazienti sopravvive dopo i 4 anni. La ricerca è stata condotta su 761 donne tra i 55 ed i 65 anni, con tumore al seno metastatico sensibile agli ormoni. Lo studio ha valutato l’efficacia della molecola ribociclib in combinazione con la terapia ormonale.

“In Italia vivono più di 37.000 donne con diagnosi di tumore della mammella metastatico. Questa classe di farmaci permette ora di evitare il ricorso alla chemioterapia in prima linea o di posticiparla, con grandi vantaggi per le pazienti in termini di qualità di vita e di minori tossicità. In particolare, ribociclib rappresenta la prima molecola di questa classe che ha dimostrato ripetutamente di prolungare in maniera significativa la vita delle donne in pre e post-menopausa, in combinazione con terapia ormonale" ha spiegato Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia Senologica e Toraco-Polmonare dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli.

Anche un altro studio, Monarch 2 pubblicato su Jama Oncology, ha dato risultati importanti. Ha dimostrato che la terapia con la molecola mirata abemaciclib in combinazione con la terapia ormonale, garantisce un allungamento della vita di circa 9,4 mesi. Lo studio è stato condotto su 669 donne dai 32 ai 91 anni.

“Questo farmaco è in grado di prolungare il controllo della malattia. Ora queste pazienti hanno un'opzione che può consentire loro un allungamento di vita. Tanto che oggi il 30% di queste pazienti è vivo dopo 4 anni e per loro si può parlare di una cronicizzazione della malattia" ha spiegato Pierfranco Conte, professore di oncologia medica all'Università di Padova.

Il professor Conte ha aggiunto: “I nuovi risultati di Abemaciclib sono davvero importanti. In oncologia anche numeri che possono sembrare 'piccoli', sono in realtà grandi conquiste della ricerca. Questo farmaco è in grado di prolungare il controllo della malattia nelle pazienti con tumore al seno sensibile agli ormoni, il tipo di tumore più frequente, che rappresenta circa il 70% del totale dei casi in stadio avanzato. Ora queste pazienti hanno un'opzione di trattamento che può consentire loro un allungamento di vita”. Pierfrancesco Conte ha poi concluso: “A 4 anni, il 50% delle pazienti trattate non ha necessità di fare la chemioterapia perché questa cura blocca la crescita del tumore”.