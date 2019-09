Tumore al seno: rischio ridotto del 67% con soffritto di aglio e cipolla

Tumore al seno, come prevenirlo con la giusta alimentazione: un segreto riduce il rischio-TUMORE AL SENO E ALIMENTAZIONE

L’aglio e la cipolla, il re e la regina della cucina, messi insieme hanno delle proprietà eccellenti sulla prevenzione dei tumori. È quanto scoperto dallo studio condotto dall’epidemiologa Gauri Desai nella University of Buffalo. I due ortaggi, facenti parte della famiglia delle Liliacee, hanno effetti benefici notevoli per il corpo umano. In particolare, la ricerca ha rilevato una loro potente azione preventiva nei confronti del tumore al seno.

Tumore al seno, il soffritto di aglio e cipolla mangiato ogni giorno riduce il rischio del 67%-TUMORE AL SENO ALIMENTAZIONE CONSIGLIATA

Secondo l’epidemiologa, mangiare il soffritto di aglio e cipolla una volta al giorno ridurrebbe del 67% il rischio di contrarre il tumore. Lo studio è stato condotto su 800 donne portoricane, di cui 483 sane e 317 affette da tumore. Sono state scelte le donne portoricane perchè la loro tradizione culinaria prevede il soffritto e perché, in quella popolazione, il taso di tumore al seno è molto più basso rispetto a quello che si registra nella popolazione americana.

Gli esperti hanno spiegato che “il consumo del soffritto, quando esaminato da solo, risultava inversamente associato al rischio di cancro; per le donne che ne facevano uso più di una volta al giorno, il rischio di cancro al seno era ridotto drasticamente rispetto alle donne che non lo usavano”.

Tumore al seno, perché il soffritto di aglio e cipolla riduce il rischio-TUMORE AL SENO ALIMENTAZIONE CONSIGLIATA

L’effetto preventivo contro il tumore, sembra derivare dalle molecole che si sprigionano durante la preparazione del soffritto di aglio e cipolla. Avrebbero un ruolo fondamentale i composti organici solforati, come l’allicina.