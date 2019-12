Tumore al seno: tinta per capelli e lisciante potrebbero aumentare il rischio

Tintura per capelli e tumore al seno: un nuovo studio americano afferma che un uso frequente di tinte permanenti può aumentare il rischio di cancro al seno - Salute e benessere

Da anni si indaga sulle cause del tumore al seno, ovvero la forma di neoplasia più diagnosticata nelle donne nella fascia di età tra 0 e 49 anni. Un cancro diagnostica su tre è di tipo mammario. Per evitare la patologia sono fondamentali la prevenzione (dieta sana, esercizio fisico, allattamento al seno, etc.) e lo screening ma secondo uno studio americano c'è un'altra abitudine molto diffusa che aumenta il rischio di tumore al seno.

Tumore al seno e tinte per capelli: un uso frequente di prodotti liscianti e tinte permanenti aumenterebbe il rischio - Salute e benessere

Gli specialisti del National Institute of Environmental Health Sciences hanno pubblicato sulla rivista International Journal of Cancer una ricerca che confermerebbe come le donne che utilizzano con elevata frequenza tinte per capelli permanenti o sostanze liscianti hanno un maggior rischio di incorrere nel tumore al seno. Il test ha riguardato 46.709, i cui dati clinici sono stati analizzati nell'arco di 8 anni.

Tintura per capelli e tumore al seno: ecco i rischi per le donne che utilizzano prodotti chimici per tingere e lisciare i capelli - Salute e benessere

Lo studio ha messo in luce che le donne che utilizzavano tinte per capelli e liscianti nell'anno precedente all'inizio della ricerca avevano il 9% di possibilità in più di ammalarsi di tumore al seno. Le donne afroamericane, in particolare, se utilizzano coloranti permanenti ogni 5-8 settimane hanno un rischio che può arrivare al 60% contro un aumento dell'8% per le donne caucasiche. Il rischio è invece del 30% per coloro che usano prodotti liscanti con la stessa frequenza. Chi utilizza invece coloranti semipermanenti o temporanei avrebbe meno possibilità di dover affrontare il tumore al seno.

Tumore al seno e tinte per capelli: non ci sono ancora prove scientifiche di un rapporto di causa effetto - Salute e benessere

I ricercatori comunque sottolineano come non sia stato evidenziato in modo definitivo un rapporto di causa effetto tra l'utilizzo di tinte per capelli permanenti e tumore al seno. “Numerose ricerche hanno studiato a lungo le correlazioni tra la tintura per capelli e il cancro, ma i risultati sono stati incoerenti. - ha dichiarato Alexandra White, a capo del NIEHS Environment and Cancer Epidemiology Group e autrice dello studio - Nel nostro lavoro, però, abbiamo notato un rischio più elevato di cancro al seno associato all'uso della tintura per capelli, per cui l'effetto è più decisivo nelle donne afroamericane, in particolare quelle che fanno un uso frequente di tali prodotti”.

Tintura per capelli e tumore al seno: i consigli degli esperti per proteggersi - Salute e benessere

Dale Sandler, secondo autore dello studio, ritiene che debbano essere effettuati altri studi sul possibile rapporto tra tinte per capelli e tumore al seno. “Tutti siamo spesso esposti a molti fattori che potrebbero potenzialmente contribuire al cancro al seno, ed è improbabile che ogni singolo fattore spieghi il rischio, soprattutto per una donna. Se da un lato è troppo presto per esprimere una ferma raccomandazione, evitare queste sostanze chimiche potrebbe essere un'accortezza che le donne possono comunque considerare per ridurre il rischio di cancro al seno", ha chiarito l’esperto.