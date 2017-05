Tumore al testicolo, il più diffuso tra under 50. Tumore testicoli sintomi

Tumore al testicolo: colpisce soprattutto i giovani. Casi in aumento del 30% entro il 2025

Il tumore al testicolo è il tumore più diffuso tra gli uomini under 50, ovvero tra i 15 e i 35 anni ed i casi sono sempre più in aumento, tanto che nel 2025 si prevede che i malati di tumore al testicolo aumenteranno del 30%.

In Italia si registrano ogni anno 5.000 nuovi casi di tumore al testicolo, per questa ragione la diagnosi precoce a partire dalla procedura di autopalpazione risulta fondamentale.

Sul tumore al testicolo fa il punto il seminario appena organizzato dal Policlinico Umberto I Università La Sapienza di Roma: La salute andrologica: corretta informazione, efficace prevenzione e diagnosi precoce.

Tumore al testicolo: diagnosticati 5mila nuovi casi all'anno in Italia

Il dott. Andrea Isidori, professore associato di Andrologia presso l’Università la Sapienza e membro del direttivo della European Academy of Andrology, spiega:

“Il tumore al testicolo è la malattia maligna più diffusa tra 15 e 50enni, con un picco di incidenza in piena età riproduttiva che cresce e metastatizza velocemente. L’Italia è tra paesi in fascia di rischio medio alta, con 10 casi per 100mila persone ogni anno colpiti da tumore al testicolo. Con un 12% di aumento negli ultimi anni e un 30% di incremento stimato entro il 2025”.

Tumore al testicolo: i fattori di rischio del tumore al testicolo e l'importanza dell'autopalpazione

Il cancro testicolo può verificarsi in uno o in entrambi i testicoli e può manifestarsi in persone di qualsiasi età. Se viene diagnosticato in anticipo, il cancro testicolo solitamente curabile, ma se non trattato può diffondersi in altre parti del corpo.

Il cancro solitamente colpisce le persone più giovani, infatti viene diagnosticato più spesso tra i 20 e 30enni

Ma chi è a rischio di cancro testicolo?

Ci sono alcune cose che possono potenzialmente aumentare il rischio di sviluppare il tumore al testicolo, ma la maggior parte delle persone con cancro testicolo non hanno fattori di rischio. Non si sa esattamente che cosa provochi il cancro del testicolo, ma i maggiori fattori di rischio di tumore al testicolo sono:

Avere una familiarità per il cancro ai testicoli

Avere un testicolo ritenuto

Avere già avuto un cancro al testicolo prima

Essere tra i 20 ei 34 anni

Avere HIV / AIDS

Attraverso un'analisi visiva più accorata e soprattutto tramite l''autopalpazione, se si notano protuberanze anomale all'interno o intorno ai testicoli, bisogna consultare subito un medico e effetuare il test clinico, viceversa Se non si sente dolore e il testicolo è liscio e compatto, va tutto bene.