Tumore e alimentazione: fare attenzione alle calorie riduce il rischio cancro

TUMORE, ALIMENTAZIONE CHE PREVIENE IL RISCHIO DI CANCRO E LA COMPARSA DI TUMORI

Curare l’alimentazione per ridurre la comparsa di tumori e il rischio di cancro. Per prevenire il cancro e la crescita di cellule tumorali è necessario un uso intelligente di forchetta e coltello.

Lo rivelano i risultati dell’Airc ( Associazione italiana per la Ricerca sul Cancro) che testimoniano come una diminuzione di circa il 30% dell'apporto calorico riduce sensibilmente la produzione di fattori di crescita e citochine responsabili della comparsa di tumori".

Riducendo dunque l’apporto di calorie e facendo attenzione all’alimentazione si può riuscire a dimezzare il rischio di cancro.

TUMORI E ALIMENTAZIONE: DIETA PER RIDURRE IL RISCHIO DI CANCRO E ALIMENTI ANTI TUMORE

Uno studio realizzato in collaborazione con il consorzio internazionale Inhance e pubblicato sull''International Journal of Cancer' ha rivelato che una dieta ricca di fibre è strettamente connessa ad una riduzione del rischio di ammalarsi di tumore alla testa e tumore del collo.

La ricerca conferma che consumare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno e quantità elevate di cereali ricchi di fibre può aiutare a diminuire le probabilità di essere colpiti da questo gruppo di neoplasie che possono svilupparsi nella bocca, nella gola, nel naso, nei seni paranasali, nella laringe (corde vocali), nella faringe, nelle ghiandole salivari e nella tiroide.

TUMORE DIAGNOSI IN ITALIA: EMERGENZA TUMORI A LIVELLO MONDIALE: ATTENZIONE A ALIMENTAZIONE

L'emergenza tumori è una priorità a livello globale, ricordano gli esperti: solo in Italia nell'ultimo anno sono stati diagnosticati oltre 373 mila nuovi casi, più di mille al giorno. E le previsioni indicano che nel 2030 il cancro sarà la principale causa di morte nel mondo, con 21,6 milioni di nuovi casi all'anno (fonte World Cancer Research Day). I ricercatori lavorano per incidere su questi numeri, attraverso lo sviluppo di diagnosi sempre più precoci e di trattamenti sempre più efficaci e personalizzati. L'Italia è in prima linea su questo fronte. E i dati ci pongono al vertice in Europa per le guarigioni. La sopravvivenza a 5 anni è aumentata, sia per gli uomini (54% vs 51%) che per le donne (63% vs 60%), rispetto al quinquennio precedente.

E oggi nel Belpaese ci sono oltre 3,3 milioni di persone che hanno superato una diagnosi di cancro. I survivor in molti casi hanno un'aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è mai ammalato (fonte 'I numeri del cancro in Italia', 2018 a cura di Airtum, Aiom e Passi). A migliorare ulteriormente le statistiche può contribuire chiunque. I singoli cittadini, adottando abitudini salutari e aderendo agli screening.

TUMORE E DIETA: ALIMENTAZIONE PER RIDURRE L’INSORGENZA DEL CANCRO E LE CELLULE TUMORALI

Lo studio inoltre ha preso in esame singoli ingredienti dell’alimentazione quotidiana evidenziando come alcuni siano più indicati per allontanare il rischio cancro.

Su tutti gli ingredienti dell’alimentazione anti tumorali vince l'olio extravergine di oliva, nel quale sembrerebbe celarsi "una sostanza che aiuta a contrastare i tumori intestinali". Lo ha rivelato un altro studio pubblicato sulla rivista 'Gastroenterology'.

L'olio extravergine di oliva è ricco di acido oleico, spiegano gli scienziati, una sostanza in grado di regolare la proliferazione cellulare. In cellule e animali di laboratorio i ricercatori hanno potuto simulare l'azione di alcuni geni alterati e di stati di infiammazione intestinale, dimostrando che la somministrazione di una dieta arricchita di acido oleico è in grado di garantire notevoli benefici per la salute.

L’olio extravergine di oliva è l’ingrediente che se consumato quotidianamente contribuisce a prevenire e combattere le neoplasie tumorali.