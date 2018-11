Tumore alla bocca, sintomi: attenzione se il tuo alito ha questo odore

TUMORE ALLA BOCCA

Tumore alla bocca: i sintomi di cancro alla bocca di solito si verificano intorno alla bocca, i denti e alle ghiandole. L'ulcera è uno dei segni più importanti, ma se il tuo alito odora in un certo modo questo potrebbe anche indicare la malattia.

TUMORE ALLA BOCCA: CAUSE

Ci sono una serie di cose che possono aumentare il rischio di sviluppare il tumore alla bocca, come fumare e bere alcolici. Ma anche se fumi o bevi pesantemente, è importante che tu riconosca tutti i sintomi.

TUMORE ALLA BOCCA, SINTOMI: L’ODORE DELL’ALITO

Un potenziale sintomo del tumore alla bocca è se il l’alito odora in un certo modo.

Molte persone hanno l'alitosi ad un certo punto della loro vita e non è il cancro. Ma se hai il tumore alla bocca, l'alitosi potrebbe essere di entità peggiore e accadere più spesso, dice Cancer Research UK.

QUALI ALTRI SONO I SINTOMI DEL TUMORE ALLA BOCCA DA TENERE PRESENTE?

Il tumore alla bocca può svilupparsi sulla superficie della lingua, sul palato, sulle guance, sulle labbra e sulle gengive.

Il dott. Harold Katz, fondatore di The Breath Company ha affermato: "Una recente ricerca di Mouth Cancer Action ha identificato che un numero preoccupante di britannici non è in grado di identificare i tre più probabili potenziali segni premonitori del cancro della bocca - noduli e gonfiore (41%), ulcere non cicatrizzate (44 per cento) e macchie rosse in bocca (60%).

"Tenendo a mente queste statistiche, è essenziale controllare regolarmente questi sintomi e visitare il dentista se queste aree non guariscono entro tre settimane. Come con la maggior parte delle forme di cancro, la diagnosi precoce è fondamentale e può influire notevolmente sulla diagnosi a lungo termine.”

“Se il cancro alla bocca viene diagnosticato precocemente, la prognosi di solito è abbastanza buona, quindi è cruciale che organizzare appuntamenti regolari con i dentisti - prosegue il dott. Katz - poiché saranno in grado di esaminare a fondo la bocca e individuare rapidamente qualsiasi area di interesse.”

COME SI DIFFONDE IL TUMORE ALLA BOCCA?

Il Dr Katz ha spiegato: "Il tumore alla bocca può diffondersi sia attraverso il sistema linfatico sia direttamente dalla bocca e nei tessuti circostanti come la pelle circostante o il dorso della mascella".

CHI HA MAGGIORI PROBABILITÀ DI SVILUPPARE IL TUMORE ALLA BOCCA - UOMINI O DONNE?

“Il tumore alla bocca e i suoi sintomi non discriminano tra i sessi, e anche se i sintomi possono variare tra gli individui, uomini e donne dovrebbero porre attenzione agli stessi segnali” ha detto il dott. Katz, che aggiunge : "Il cancro alla bocca può colpire chiunque, ma è due volte più comune negli uomini rispetto alle donne e circa il 91% di tutte le diagnosi è legato allo stile di vita.”

COSA POSSO FARE PER RIDURRE IL RISCHIO DI SVILUPPARE UN TUMORE ALLA BOCCA? I CONSIGLI

Il dr Katz raccomanda tre passaggi prevenire il rischio di tumore alla bocca: