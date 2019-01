Tumore alla cervice: 10 segni premonitori del cancro alla cervice uterina

CANCRO ALLA CERVICE CARATTERISTICHE E SINTOMI: ECCO PERCHè IL TUMORE CERVICALE NON HA SINTOMI

Il cancro alla cervice è conosciuto come un killer silenzioso tra le donne perché non presenta alcun sintomo fino a quando non è in una fase successiva. Ciò rende la malattia difficile da individuare precocemente e complica il trattamento.

"Il cancro cervicale è un tumore a insorgenza lenta, quindi quando qualcuno mostra sintomi è di solito in fase più avanzata", spiega Lauren Streicher, MD, professore clinico di ostetricia e ginecologia presso la scuola medica della Northwestern University e direttore medico del Northwestern Medicine Center per Medicina sessuale e menopausa.

TUMORE ALLA CERVICE: SINTOMI NON SPECIFICI. GLI ESAMI PER INDIVIDUARE IL CANCRO DEL COLLO UTERINO

I sintomi del tumore alla cervice uterina sono anche non specifici. "I sintomi aspecifici possono significare molte altre cose, quindi solo perché potresti manifestare questi sintomi, non significa automaticamente cancro della cervice. Falli controllare, ma è probabile che non sia niente di grave ", spiega il dott. Streicher.

La buona notizia è che un test pap test annuale può aiutare nella diagnosi precoce di questo tipo di cancro. "Poiché il tumore è lento a svilupparsi, i pap test annuali e le visite dal ginecologo possono aiutare a non avere alcuna anomalia nella cervice", afferma il dott. Streicher.

TUMORE ALLA CERVICE SINTOMI: 10 SEGNI CHE POSSONO INDICARE CANCRO ALLA CERVICE UTERINA

Quando appare uno di questi sintomi è meglio fare un controllo. Molti di questi segni tuttavia sono anche segni di problemi comuni. Quindi non bisogna allarmarsi subito. Il medico esaminerà ciascuno di questi sintomi e gli darà il giusto valore.

Ecco quali sintomi di cancro è bene prendere in considerazione:

Tumore alla cervice sintomi: Sanguinamento o spotting

Un sanguinamento inspiegabile può essere un segno di tumore della cervice. I sintomi del cancro cervicale sono vaghi e possono significare molte cose, ma il sanguinamento tra i periodi del ciclo mestruale, il sanguinamento dopo il rapporto sessuale o dopo la menopausa possono essere tutti segni di cancro cervicale". Ciò include anche sanguinamento mestruale più pesante del solito, sanguinamento dopo un esame pelvico o periodi mestruali più lunghi del normale.

Tumore alla cervice sintomi: Perdite maleodoranti

Le perdite vaginali possono indicare diverse malattie. Avere delle perdite vaginali chiare è del tutto normale, ma le perdite maleodoranti potrebbe essere segno di un'infezione. Le perdite vaginali anomale sono molto comuni e devono essere analizzate dal ginecologo di fiducia.

Tumore alla cervice sintomi: Dolore pelvico persistente

La parte bassa della schiena e il dolore pelvico possono essere collegati a problemi con gli organi riproduttivi che includono la cervice. Un mal di schiena persistente può far scattare il campanello d’allarme. Se il mal di schiena è più vicino all’appendice, può significare che il cancro si trova in una fase successiva.

Tumore alla cervice sintomi: Dolore durante i rapporti sessuali

La crescita del tumore in tutto il tessuto della cervice potrebbe causare dolore durante il rapporto sessuale per le donne con carcinoma cervicale in stadio avanzato. Ma il dolore o il sanguinamento della cervice durante i rapporti sessuali possono significare anche molte cose non gravi come un’infiammazione della cervice, un'infezione vaginale o un polipo cervicale.

Tumore alla cervice sintomi: Pap test anormale

Se si ottengono risultati anormali del test pap il medico esaminerà i risultati per vedere quali tipi di anomalie sono state rilevate. Non tutte le anomalie delle cellule riscontrate nella cervice sono cancerose. A volte il medico può ordinare ulteriori test per confermare i risultati.

Tumore alla cervice sintomi: Perdita di appetito o perdita di peso inspiegabile

Come con molti tumori, perdita di appetito o perdita di peso inspiegabile può essere motivo di preoccupazione. Questo sintomo da solo non significa cancro del collo dell'utero, se si verifica una vasta gamma di questi segnali di pericolo, oltre a una perdita di appetito o perdita di peso, è bene rivolgersi al proprio medico.

Tumore alla cervice sintomi: Estrema stanchezza

L'affaticamento è un sintomo ampio che può andare e venire e non dovrebbe essere usato come segno per rilevare il cancro cervicale. Tuttavia, se riscontri molti di questi sintomi insieme a un estremo affaticamento, vale la pena rivolgersi ad un medico.

Tumore alla cervice sintomi: Gonfiore o dolore alle gambe

Il dolore o gonfiore alle gambe è un segno di cancro cervicale, anche se potrebbe non manifestarsi fino agli stadi successivi della malattia. Il carcinoma cervicale può diffondersi nei linfonodi nell'area tra le ossa dell'anca. Le cellule tumorali possono anche impedire il drenaggio del liquido linfatico, che potrebbe portare ad avere gonfiore alle gambe a causa dell'accumulo di liquidi.

Tumore alla cervice sintomi: Avere l’HPV

Questo è un fattore di rischio per il cancro cervicale. Secondo l'American Cancer Society, il cancro della cervice o del collo uterino si verifica più spesso nelle donne che hanno avuto il papillomavirus umano (HPV).

L'HPV è un'infezione trasmessa sessualmente che causa la produzione di due proteine ​​- E6 ed E7 - che disattivano alcuni dei geni oncosoppressori e permettono alle cellule del rivestimento cervicale di crescere eccessivamente e di sviluppare mutazioni che possono portare al cancro.

Tumore alla cervice sintomi: Avere l’HIV o l’AIDS

Un altro fattore di rischio per il cancro è l'HIV. Le donne che hanno l'HIV sono più suscettibili al cancro del collo dell'utero a causa del loro sistema immunitario compromesso e hanno una probabilità cinque volte maggiore di sviluppare il tumore alla cervice.