Tumore alla prostata: l’esercizio fisico può fermare la diffusione del cancro

TUMORE ALLA PROSTATA: I SINTOMI

Il cancro alla prostata di solito si sviluppa lentamente, quindi segni e sintomi del tumore alla prostata possono non apparire per molti anni.

Se il tumore alla prostata viene rilevato in una fase iniziale e non sta causando sintomi, il trattamento potrebbe non essere immediatamente necessario. Per questo motivo, alcuni uomini scelgono di ritardare il trattamento fino a quando non c'è un rischio che il cancro possa diffondersi.

Alcuni casi di tumore alla prostata vengono diagnosticati solo in una fase successiva, quando il cancro si è già diffuso. Quando il cancro alla prostata è avanzato, non è possibile guarire, quindi il trattamento è mirato alla gestione dei sintomi.

TUMORE ALLA PROSTATA: ESERCIZIO FISICO PREVIENE LA DIFFUSIONE DEL CANCRO ALLA PROSTATA

Il cancro alla prostata può diffondersi in qualsiasi parte del corpo, ma si diffonde più comunemente alle ossa e ai linfonodi.

Secondo Prostate Cancer UK, esiste un possibile esercizio che può aiutare a prevenire la diffusione del cancro alla prostata nell'osso.

L'organizzazione benefica per il cancro ha finanziato un progetto di ricerca per trovare nuovi modi per fermare la diffusione del cancro alle ossa.

Attraverso questo, i ricercatori dell'Università di Sheffield stanno lavorando per capire l'effetto dell'esercizio sulla prevenzione della diffusione del cancro alla prostata nell'osso.

"C'è una buona ragione alla base di questa ricerca: sappiamo che l'esercizio promuove la formazione delle ossa, mentre il cancro diffuso all'osso può causare danni e indebolire le ossa", ha detto Prostate Cancer UK.

"Il dott. Ning Wang, che guida il progetto, spera che la promozione della nuova crescita delle cellule ossee possa a sua volta impedire alle cellule tumorali di diffondersi nell'osso".

Se i ricercatori vedranno un effetto della loro tesi, confronteranno diverse forme di esercizio per cercare di stabilire un legame chiaro tra esercizio e prevenzione della diffusione del cancro alla prostata.

Questo potrebbe poi continuare a essere testato negli uomini con la malattia.

"Quando il cancro alla prostata si diffonde, molto spesso andrà alle ossa. Questo può essere doloroso e incredibilmente difficile da trattare ", ha detto il dott. Wang.

"Sappiamo che l'esercizio apporta benefici alla salute delle ossa, che riteniamo possa avere il potenziale per impedire alle cellule tumorali di accamparsi nelle ossa".

"Non si può negare che l'esercizio fisico è un bene per noi, ma potrebbe rivelarsi particolarmente utile per le migliaia di uomini con diagnosi di cancro alla prostata ogni anno".