Tumore alla prostata: la radioterapia potrebbe salvare migliaia di vite

CURA CONTRO IL TUMORE ALLA PROSTATA: RADIOTERPIA PIÙ EFFICACE DELLA TERAPIA ORMANALE

Cura contro il cancro alla prostata: la radioterapia potrebbe aumentare le probabilità di sopravvivenza per migliaia di uomini con cancro alla già diffuso nel momento in cui viene diagnosticato, suggeriscono i risultati di una nuova ricerca annunciati alla conferenza della European Society for Medical Oncology a Monaco e pubblicata sul The Lancet.

Il tumore alla prostata è il cancro più diffuso tra gli uomini. Purtroppo il cancro alla prostata non viene diagnosticato ad un numero significativo di uomini fino a quando il cancro non si è diffuso, il che riduce le loro possibilità di sopravvivenza.

Il trattamento standard per il tumore della prostata avanzato o metastatico è la terapia ormonale. "Fino ad ora, si pensava che non fosse il caso di curare la prostata stessa se il cancro si fosse già diffuso perché sarebbe stato come chiudere la porta della stalla dopo che il cavallo si è schiantato", ha detto il capo ricercatore dello studio, il dott. Chris Parker dell'ospedale Royal Marsden nel Surrey.

Il processo, chiamato “Stampede” e basato presso l'unità di studi clinici del Medical Research Council presso l'University College di Londra, ha indagato su cosa accadrebbe tra circa 2.000 uomini con tumore avanzato se fossero sottoposti a radioterapia e farmaci. La metà ha ricevuto un trattamento standard e metà del trattamento standard più la radioterapia alla prostata.

Non tutti hanno beneficiato. La radioterapia non ha aiutato coloro i cui tumori si erano diffusi più ampiamente, ma ha fatto la differenza per coloro i cui tumori si erano diffusi solo localmente nei linfonodi o nelle ossa vicine. Di questi uomini, l'81% è sopravvissuto per tre anni, rispetto al 73% che non ha ricevuto la radioterapia.

Il miglioramento della sopravvivenza potrebbe non sembrare grande, ma gli esperti dicono che potrebbero beneficiare circa 3.000 uomini in Inghilterra e molti altri in tutto il mondo. La radioterapia ha anche il vantaggio di essere un'aggiunta a basso costo per il trattamento del tumore alla prostata.

CANCRO NOVITÀ NELLA CURA CONTRO IL TUMORE ALLA PROSTATA: LA RADIOTERAPIA FUNZIONA

"I nostri risultati mostrano un effetto potente per alcuni uomini con carcinoma prostatico avanzato. Queste scoperte potrebbero e dovrebbero cambiare lo standard di cura in tutto il mondo ", ha detto Parker. "A differenza di molti nuovi farmaci per il cancro, la radioterapia è un trattamento semplice, relativamente economico che è facilmente disponibile in molte parti del mondo."