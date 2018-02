Tumore alla prostata: cura rivoluzionaria promette due anni di vita in più

TUMORE ALLA PROSTATA: NUOVA TERAPIA PROMETTE DUE ANNI DI VITA IN PIÙ

Gli scienziati hanno annunciato che un trattamento rivoluzionario contro il cancro alla prostata che promette due anni di vita la vita in più agli uomini con forme avanzate di tumore alla prostata.

Un importante studio clinico internazionale ha dimostrato che un nuovo farmaco, l'Apalutamide, ha più che raddoppiato la sopravvivenza per i pazienti affetti da tumore alla prostata che non rispondevano alla terapia standard.

Pubblicato nel New England Journal of Medicine, lo studio offre speranza ai pazienti che attualmente non hanno opzioni una volta che la terapia di deprivazione androgenica (ADT) fallisce.

TUMORE ALLA PROSTATA, DUE ANNI DI VITA EXTRA GRAZIE A UNA NUOVA TERAPIA RIVOLUZIONARIA: LO STUDIO



Gli scienziati del Massachusetts General Hospital e della University of California hanno arruolato nello studio più di 1.200 pazienti in 23 paesi.

Tutti gli uomini facenti parte dello studio presentavano un carcinoma della prostata non metastatico che aveva smesso di rispondere all'ADT ma con elevati livelli di antigene prostatico specifico che indicavano che erano ad alto rischio di diffusione del cancro.

I pazienti hanno ricevuto una dose giornaliera di Apalutamide o un placebo.

I tumori della prostata peggiorano per via del testosterone, ma il nuovo farmaco blocca il recettore che permette che questo accada.

I partecipanti affetti da tumore alla prostata ai quali è stato somministrato il farmaco hanno avuto una media di 40,5 mesi di sopravvivenza senza segni di progressione prima della formazione delle metastasi dei loro tumori, secondo lo studio. Al contrario, quelli che avuto un placebo hanno registrato una media di 16,2 mesi.

L'assunzione di apalutamide ha anche ridotto altri segni di progressione della malattia, inclusi i sintomi come dolore osseo e morte per altre cause.

TUMORE ALLA PROSTATA, DUE ANNI DI VITA EXTRA GRAZIE A UNA NUOVA TERAPIA RIVOLUZIONARIA: CASTRAZIONE RITARDATA



"I risultati di questo studio suggeriscono che la disponibilità di apalutamide dovrebbe offrire agli uomini con carcinoma prostatico non metastatico due anni di sopravvivenza in più e la possibilità di resistente alla castrazione, trattamento che può ritardare o prevenire lo sviluppo di metastasi e altre complicazioni associate alla progressione della malattia", ha detto il dott. Eric Small, dell'Università di California.

L'ADT, sia attraverso la rimozione chirurgica dei testicoli o l'uso di farmaci che sopprimono la produzione di testosterone, è un trattamento standard per gli uomini con carcinoma della prostata metastatico ed è anche usato per il cancro non metastatico. Tuttavia, la terapia alla fine smette di funzionare per quasi tutti i pazienti, portando a quello che viene chiamato tumore alla prostata resistente alla castrazione.