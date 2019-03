Tumore alla prostata: nuove cure chemio-free allungano la vita dei malati

Tumore alla prostata: gli urologi affermano che nuove terapie che non prevedono la chemioterapia possono allungare l'aspettativa di vita di altri 4-5 anni - Salute e benessere

Buone notizie per i malati di tumore alla prostata, patalogia che solo l'anno scorso ha fatto registrare ben 35mila nuovi casi in Italia. I ricercatori riuniti al congresso Europeo di Urologia (EAU) in corso a Barcellona confermano che entro pochi mesi saranno disponibili nuove cure che prometto di essere davvero rivoluzionare e non prevedono la necessità di sottoporsi alla chemioterapia.

Gli esperti ritengono che i nuovi trattamenti saranno ugualmente efficaci sia per i malati di tumore alla prostata metastatico sia per per quelli che hanno un'elevata probabilità di contrarre le metastasi. Per i primi oggi è disponibile un'alternativa davvero credibile alla chemioterapia e agli effetti collaterali ad essa associata. In base ai dati raccolti si prevede che l'aspettativa di vita si allungherà dai 36 mesi della tradizionale terapia ormonale fino a quasi 5 anni. Non solo, anche la qualità della vita andrà migliorando. Le nuove cure infatti riducono la quantità di dolore a cui putroppo sono sottoposti i malati.

Tra le nuove terapie citati dagli urologi figura ad esempio quella con abiterono, che offre due anni di vita in più ai pazienti con tumore alla prostata metastatico e quella con apalutamide, che nei malati senza metastati o con elevato rischio di svilupparle ritarda di quasi due anni la comparsa delle neoplasie in altre parti del corpo.

"Grazie alle nuove conoscenze sulle caratteristiche dei tumori, alle nuove possibilità diagnostiche e ai numerosi trattamenti innovativi - ha spiegato all'Ansa, Sergio Bracarda, direttore di Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni - per i pazienti con carcinoma prostatico metastatico lo scenario è oggi del tutto diverso rispetto a pochissimo tempo fa ed è tuttora in continua, rapidissima evoluzione come in pochi altri settori dell'oncologia. Ora è possibile iniziare a pensare di poter personalizzare le scelte terapeutiche in modo estremamente preciso, consentendo una prognosi migliore anche ai pazienti più complessi, per i quali tutto questo si traduce in un aumento della durata e della qualità di vita".

"La possibilità di avere terapie differenti a seconda della fase della malattia permette al curante di modulare il trattamento e al paziente di godere dei benefici di più opzioni terapeutiche. - afferma Walter Artibani, urologo e segretario della Società Italiana di Urologia - Così, grazie alla ricerca, la cronicizzazione della neoplasia prostatica in progressione sta diventando un obiettivo sempre più vicino e solido".