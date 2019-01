Tumore della cervice: sintomi, fattori di rischio e cura del cancro cervice

Cancro alla cervice: cos’è il tumore del collo dell’utero. Cancro alla cervice e HPV

Il tasso di mortalità per il cancro del collo dell'utero è crollato. Una volta il cancro più mortale per le donne, è ora il 14 ° nella lista. Questa incredibile storia di successo è dovuta al successo degli screening e della prevenzione precoci.

La maggior parte dei casi di tumore alla cervice è legata all'HPV, una malattia a trasmissione sessuale che colpisce oltre l'80% delle donne nel corso della loro vita. "Ma solo perché ce l'hai, non significa che svilupperai un cancro cervicale", spiega Elena Ratner, MD, co-responsabile di Ginecologic Oncology e assistente professore di ostetricia, ginecologia e scienze della riproduzione presso la Yale School of Medicine. "Quindi la cosa più importante è ridurre il tasso di infezione con i nuovi vaccini HPV.

Tumore della cervice: quando si manifesta il cancro alla cervice? La crescita anomale delle cellule tumorali

Il tumore della cervice si verifica quando le cellule all'interno della cervice crescono in modo anomalo o si forma un tumore. La crescita di cellule anormali nella cervice è quasi sempre correlata a un'infezione da HPV.

Mentre la maggior parte di queste donne non svilupperà il cancro alla cervice, una piccola percentuale lo farà. Essere vaccinati contro l'HPV è il modo più efficace per proteggere le giovani donne dallo sviluppare la malattia.

I nuovi vaccini hanno dimostrato di essere efficaci al 100% nel prevenire infezioni da ceppi di HPV 16 e 18, i due tipi di HPV responsabili della maggior parte dei casi di cancro cervicale. Per le donne che hanno già sviluppato le prime fasi del cancro alla cervice, si raccomandano Pap test regolari. La malattia progredisce lentamente e talvolta regredisce da sola.

Quali sono i fattori di rischio per il cancro alla cervice?

Tre sono i fattori di rischio che predispongono al tumore della cervice ovvero:

Infezione da HPV : questa è la causa più comune di cancro cervicale. Tuttavia, avere l'HPV non significa che una donna svilupperà un cancro cervicale durante la sua vita.

: questa è la causa più comune di cancro cervicale. Tuttavia, avere l'HPV non significa che una donna svilupperà un cancro cervicale durante la sua vita. Fumo : le donne che fumano più spesso prima nella vita hanno maggiori probabilità di sviluppare il tumore cervicale.

: le donne che fumano più spesso prima nella vita hanno maggiori probabilità di sviluppare il tumore cervicale. Contraccezione e parto : le donne che hanno assunto contraccettivi orali (la pillola) per cinque o più anni possono essere maggiormente a rischio di tumore della cervice. Inoltre, le donne che hanno dato alla luce sette o più figli sono a maggior rischio.

Quali sono i sintomi del tumore della cervice?

Le donne con i primi stadi del tumore alla cervice non hanno spesso sintomi. La malattia si sviluppa lentamente.

Nelle fasi avanzate, le donne con cancro cervicale possono presentare sintomi che includono:

Sanguinamento anormale : se una donna ha un'emorragia anormale durante il rapporto sessuale, dovrebbe recarsi da un ginecologo. Il sanguinamento dopo un esame pelvico può anche essere un segno di cancro cervicale avanzato.

: se una donna ha un'emorragia anormale durante il rapporto sessuale, dovrebbe recarsi da un ginecologo. Il sanguinamento dopo un esame pelvico può anche essere un segno di cancro cervicale avanzato. Dolore durante il rapporto sessuale : se una donna prova dolore durante il rapporto sessuale, potrebbe essere un segno di cancro cervicale.

Come viene diagnosticato il tumore alla cervice?

La cervice di una donna viene esaminata grazie ad un esame che individua la presenza di cellule anormali nella cervice. L’esame specifico si chiama Pap-test. Dopo aver effettuato il prelievo, queste cellule saranno inviate a un laboratorio e testate per individuare la presenza di segni di crescita anormale.

Come viene trattato il cancro alla cervice?

I trattamenti del cancro alla cervice variano a seconda della fase del cancro e del desiderio di una donna di avere figli. In generale, sono disponibili quattro opzioni di trattamento. A seconda dell'estensione e della natura del tumore e della diffusione della malattia, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per rimuovere parte della cervice o l'intero utero.

Altre opzioni di trattamento comprendono radioterapia e chemioterapia. Ci sono anche diverse terapie mirate approvate dalla FDA, che coinvolgono farmaci specificamente sviluppati per il trattamento del cancro cervicale.