Tumore: Ibernazione nuova frontiera contro il cancro



Ibernazione contro il cancro e gli effetti della radioterapia (la migliore tecnica attuale nella lotta al cancro). Lo sta sperimentando un team di studiosi italiani che ha fatto alcuni test, al momento solo sugli animali, per alleviare gli effetti della radioterapia, portando i corpi in una sorta di ibernazione.



Ibernazione nuova frontiera contro il cancro. Letargo sintetico anti tumore



Gli scienziati che stanno portando avanti l'ibernazione contro il cancro hanno scoperto che il corpo, quando entra in uno stato di torpore, viene protetto dagli effetti tossici della radioterapia. Il risultato è che viene bloccata la crescita del tumore. A temperature più basse le funzioni vitali vengono ridotte al minimo e il corpo reagisce in modo significativo contro gli effetti della radioterapia. Gli oncologi possono così usare dosi più elevate di radiazioni per uccidere le cellule tumorali senza danneggiare il paziente.



Ibernazione nuova frontiera contro il cancro. Patrlano gli scienziati



«Circa il 50% dei malati di tumore ha una malattia in forma avanzata, si tratta di un numero importante. Tutti noi conosciamo qualcuno colpito in questo modo e non c'è nulla che possiamo fare per loro. Hanno diverse metastasi e non puoi trattarle tutte, non puoi usare la chirurgia ovunque per rimuovere il cancro o fare la radio in tutte le parti del colpo colpite, altrimenti ucciderai il paziente cercando di trattare il tumore», fanno sapere dal team di Marco Durante.



CANCRO, GLI EFFETTI DELL'IBERNAZIONE



«Se si riesce a mettere il paziente in una sorta di letargo sintetico, si potrebbe bloccare la crescita tumorale - sottolinea Marco Durante - Questo ci darebbe più tempo e si potrebbe aumentare la potenza della radio. Così si riuscirebbero a trattare tutte le metastasi senza uccidere il paziente. Lo svegli ed è curato. Questo è il nostro obiettivo».



Ibernazione nuova frontiera contro il cancro. I tempi



Ibernazione anti cancro per contrastare la radioterapia realizzabile nel giro di una decina d’anni prima che questa cura possa essere sperimentata su un essere umano.