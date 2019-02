Tumore, il cancro potrebbe originarsi da una singola cellula. TUMORE NEWS

TUMORE, terapia e cura del cancro rivelano “cancro malattia spaventosa”| TUMORE NEWS

Il cancro è una malattia spaventosa e, in alcuni casi, incurabile. Gli effetti collaterali tossici della chemioterapia e delle radiazioni rendono le cure del cancro spesso molto impegnative perché comportano molti disturbi. Inoltre, il cancro presenta spesso una minaccia di recidiva che riattiva la diffusione del tumore nel corpo.

Il trattamento del cancro avviene tramite operazione chirurgica o radiazioni chemioterapiche. Se la crescita del tumore non può essere arrestata chirurgicamente, si può procedere bruciando le cellule tumorali con radiazioni o con la chemioterapia.

Di conseguenza, la terapia per combattere il cancro può restituire delle diagnosi scoraggianti per i pazienti. In più, non bisogna sottovalutare che le diverse opzioni di trattamento del cancro non sono numerose e il cancro rimane una malattia mortale responsabile ogni anno di uno su sei decessi a livello globale.

Tumore crescita e diffusione: innovazioni e risultati nel trattamento del cancro | TUMORE NEWS

L'incapacità di apportare innovazione nel trattamento del cancro può considerarsi un elemento strettamente connesso al tasso di successo molto scarso delle sperimentazioni cliniche.

Circa il 95-98% dei nuovi farmaci antitumorali hanno un risultato fallimentare proprio nella fase III degli studi clinici, ovvero quella fase in cui i nuovi trattamenti vengono confrontati con le opzioni terapeutiche esistenti.

La maggior parte dei farmaci è fatta per colpire le cellule tumorali "sfuse", ma non la causa principale: la cellula staminale del cancro. Le cellule staminali del cancro, conosciute anche come "cellule che iniziano il tumore", sono le uniche cellule tumorali che possono generare un nuovo tumore.

Le nuove terapie, che mirano specificamente a sradicare queste cellule staminali tumorali, servono proprio a prevenire la crescita e la diffusione dei tumori.

Tumore crescita: nuova ricerca “svela” l’origine del cancro da una singola cellula | TUMORE NEWS

Una nuova ricerca ha identificato delle cellule isolate all'interno di diverse crescite cancerose chiamate "cellula di origine". In base ad alcuni esperimenti condotti su cellule tumorali derivate da un tumore al seno, i ricercatori hanno scoperto che le cellule staminali hanno caratteristiche speciali.

Le staminali generano grandi quantità di energia e proliferano rapidamente. Si ritiene che le cellule staminali assomiglino alla cellula cancerosa di origine una volta che è sfuggita alla senescenza, ovvero a quel processo naturale di invecchiamento e "morte" delle cellule che conclude un ciclo di vita di una cellula sana.

Alcuni ricercatori ritengono che queste cellule tumorali attivino il processo di moltiplicazione incontrollata delle cellule e provochino la formazione di tumori.

Crescita del tumore: cellule staminali per una terapia anti-cancro efficace | TUMORE NEWS

Queste cellule staminali tumorali subiscono una crescita che è indipendente dall'ancoraggio, la cosiddetta “crescita in sospensione”, la quale avviene senza alcun attaccamento tissutale. È così che si forma la metastasi, la quale si diffonde attraverso i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Queste caratteristiche fanno in modo che le staminali possano essere un nuovo bersaglio per un’efficace terapia anti-cancro.

Dopo questa scoperta, dovrebbe essere relativamente semplice trovare farmaci per colpire le cellule staminali del cancro. La speranza per il futuro è che, grazie a questa ricerca, si riesca a trasformare il cancro in una malattia cronica gestibile come lo è il diabete.