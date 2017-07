Tumore pancreas: test del sangue per diagnosi precoce grazie un biomarcatore

Tumore al pancreas: test del sangue per una diagnosi precoce

Diagnosi precoce del tumore al pancreas: oggi si può ottenere con un semplice ed economico test del sangue già in commercio. Così si legge su Science Translational Medicine che pubblica lo studio realizzato dalla Perelman School of Medicine della University of Pennsylvania.

Diagnosi precoce del tumore al pancreas: individuato biomarcare

La diagnosi precoce del tumore al pancreas, una dei tumori con la più alta mortalità, è un traguardo raggiunto grazie alla scoperta del biomarcatore trombospondina-2. Inoltre, associando il biomarcatore di fase precoce, la trombospondina-2, col biomarcatore di fase tardiva classico, il CA 19-9, sarà possibile effettuare anche una diagnosi differenziale più accurata tra forme tumorali e pancreatiti.

Tumore del pancreas: individuato nuovo biomarcatore per la diagnosi

Spiega Robert Vonderheide, direttore dell’Abramson Cancer Center (ACC) della University of Pennsylvania: “La diagnosi precoce in campo oncologico è fondamentale nel determinare la prognosi di molti tipi di tumore. E purtroppo i pazienti con tumore del pancreas sono spesso diagnosticati quando è troppo tardi per avere le migliori chance di efficacia dal trattamento. Per questo, avere a disposizione un biomarcatore per questa malattia potrebbe modificare in maniera incredibile la prognosi di questi pazienti”.