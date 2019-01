Tumore sintomi: ecco i sintomi del tumore all'utero. TUMORI NEWS

SINTOMI DEL CANCRO: ECCO I SINTOMI CHE INDICANO IL RISCHIO DI TUMORE CERVICE UTERINA | TUMORI NEWS

Sappiamo che individuare il cancro in anticipo è fondamentale se vogliamo avere una buona possibilità di combatterlo. Tuttavia alcuni tumori sono più letali di altri se non vengono curati - e il tumore alla cervice è uno di questi.

TUMORI SINTOMI: QUALI SONO I PRIMI SINTOMI DEL TUMORE ALL’UTERO? | TUMORI NEWS

Non tutte le donne con diagnosi di cancro al collo dell'utero presentano sintomi, motivo per cui è molto importante svolgere un’attività di prevenzione cancro. Ma, qualunque sia la tua età, è altrettanto importante essere a conoscenza dei sintomi del cancro del collo dell'utero

Sintomi tumore cervice uterina, ecco quali sono i primi segni del carcinoma alla cervice uterina:

Sintomi tumore all’utero: sanguinamento anormale (durante o dopo il rapporto sessuale, tra i periodi e anche dopo la menopausa)

Il più comune e più antico segno di cancro cervicale tende ad essere un sanguinamento irregolare. Succede quando le cellule tumorali crescono sul tessuto sotto la cervice.

È un segnale particolarmente allarmante nelle donne in post-menopausa che non hanno più il periodo mestruale. Non c'è limite di età per lo sviluppo del cancro cervicale.

Sintomi tumore all’utero: perdite vaginali insolite

Le perdite vaginali sono diverse da persona a persona, quindi, prima di tutto, è il caso di sapere cosa è normale per te. Se trovi che il colore, l'odore e la consistenza sono cambiati, allora c’è qualcosa che dovresti controllare. Quando il cancro manca di ossigeno, può causare un'infezione che porta a strane perdite dal cattivo odore.

Sintomi tumore all’utero: disagio o dolore durante il sesso

Il dolore durante il sesso può essere un segno di una serie di problemi diversi, ma può essere anche il cancro cervicale. Poiché la malattia spesso non presenta sintomi, il dolore durante il rapporto sessuale è uno degli indicatori chiave. Può essere un segno che il cancro si sta diffondendo ai tessuti circostanti.

Sintomi tumore all’utero: dolore lombare

Un dolore lombare persistente potrebbe essere perché ti sei sforzata durante l’allenamento in o potrebbe essere un segnale di avvertimento che qualcosa non va nei tuoi organi riproduttivi, potrebbe essere un sintomo di cancro cervicale.

Sintomi tumore all’utero: perdita di peso involontaria

Mentre la perdita di peso senza sforzo potrebbe sembrare la risposta a molte delle nostre preghiere, non è mai un buon segno se accade apparentemente senza motivo.

Una perdita di appetito e una perdita di peso inspiegabile tendono a essere segni che il corpo non sta funzionando correttamente - sta cercando di risparmiare energia. Se noti che non mangi come fai normalmente, vai dal tuo medico.

Sintomi tumore all’utero, con il progredire della malattia si possono anche verificare i seguenti sintomi

aumentato del bisogno di fare pipì

sangue nella pipì

sanguinamento dal retto

diarrea

incontinenza

gonfiore degli arti inferiori

TUMORE UTERO: COSA FARE SE SI VERIFICA UNO DI QUESTI SINTOMI | TUMORI NEWS

Se riscontri qualcuno di questi sintomi (non aspettare che compaiano tutti, solo uno è sufficiente!), fissa un appuntamento per parlare immediatamente con il tuo medico.

Non se hai meno di 25 anni, anche se è raro, il cancro cervicale può colpire anche da giovani.