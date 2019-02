Tumori, come ridurre il rischio di avere il cancro. TUMORI, TUTTI I RISCHI

Tumori news, come si può ridurre il rischio di avere il cancro. TUMORI, TUTTI I RISCHI

Tumori, ecco come ridurre il rischio e allontanare l’insorgenza di alcuni dei tumori più diffusi.

I progressi della salute pubblica nell'ultimo decennio hanno diminuito la diffusione di molti tumori, in particolare di quelli causati da sostanze che ora sappiamo essere pericolose, come il cancro del polmone per esempio.

In media, le morti per cancro sono in diminuzione. Tuttavia, i tassi di alcuni tipi di tumori legati all'obesità come il cancro del colon-retto e del rene sono in aumento nei giovani adulti. Un nuovo studio pubblicato su The Lancet ha rilevato che le persone più giovani presentano un rischio maggiore di sviluppare queste malattie.

Tumori e alimentazione, la relazione tra obesità e cancro. Come si può ridurre il rischio di sviluppare tumori

La ricerca ha indagato la relazione tra l'obesità e questi tipi di tumori. Per i soggetti presi a campione, la forza del legame tra cancro e obesità non è forte come quella tra fumo e cancro.

Anche se può ridurre il rischio di cancro e altri problemi di salute correlati, perdere peso è incredibilmente difficile.

In ogni modo per rimanere più sani e ridurre il rischio di cancro si possono adottare alcune importanti misure preventive.

Tumori cosa mangiare: le misure preventive per allontanare il rischio cancro

La prima fondamentale misura preventiva è proprio quella di mantenere un peso forma corretto.

Il rischio di cancro tende a salire a perdita d'occhio se l'indice di massa corporea non è corretto. Mantenere il proprio peso in forma diminuisce il rischio di sviluppare il cancro.

È molto più semplice impegnarsi a non far aumentare il proprio peso che cercare poi di perderlo.

La seconda importante misura preventiva è quella di mangiare bene ed esercitarsi con dello sport. Un modo per evitare di guadagnare più peso è quello di fare attività fisica regolare e seguire una dieta sana.

Tumori e dieta, alimentazione per tenere lontano il cancro

Entrambe le due misure preventive possono contribuire a ridurre il rischio di cancro: l'esercizio fisico, per esempio, può aiutare in modo indipendente a prevenire il cancro.

L'inattività da sola, indipendentemente dal peso, è un fattore di rischio per il cancro.

Inoltre, una dieta ricca di fibre e verdure e povera di carne rossa è associata a un rischio complessivo più basso di cancro. Le bevande zuccherate dovrebbero essere eliminate completamente dall’alimentazione.

Per le persone alle prese con il peso o l'obesità, il cancro non è l'unico rischio per la salute ma adottare comportamenti che possono aiutare a gestire il peso aiuta tantissimo. Parlare di esercizio, dieta, controllo delle porzioni con il proprio medico è un’abitudine sana e va coltivata.